Nancy Sinatra, hči Franka Sinatre, 80. rojstni dan

Nancy Sandra Sinatra se je rodila 8. junija 1940 kot najstarejša hči Franka Sinatre in njegove prve žene Nancy . V mestu Los Angeles se je kot deklica učila igrati na klavir in plesa, hodila pa je tudi na učne ure dramske igre in glasovnega usposabljanja. Kariero je začela leta 1957 kot pevka in igralka v očetovi oddaji na televiziji ABC , a je na začetku žela sloves le v Evropi in na Japonskem.

Med slavne jo je izstrelila skladba These Boots Are Made for Walkin' iz leta 1966. V videospotu se je pojavila v škornjih z visoko peto in obkrožena z barvito oblečenimi plesalkami.

Glasbena zgodovina: duet z očetom, pesem za Jamesa Bonda

Leto kasneje so sledile pesem Sugar Town in duet s Frankom Sinatro Somethin' Stupidter naslovna pesem filma o vohunu Jamesu Bondu You Only Live Twice. Znana je tudi njena priredba Cherine pesmi Bang Bang (My Baby Shot Me Down) iz leta 1966, ki jo je Quentin Tarantino uporabil v filmu Ubila bom Billa 1. Veliko njenih pesmi je napisal kantavtor Lee Hazlewood.

Med filmsko kariero v sredini 60. let prejšnjega stoletja je poleg Elvisa Presleyja nastopila v filmu Speedway (1968) in poleg Petra Fonde v filmu The Wild Angels (1966). Z očetom je zaigrala v Marriage on the Rocks (1965).