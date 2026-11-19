Ste bili tudi vi med tistimi, ki ste nestrpno pričakovali dan 19. 11. 2026? V noči s srede na četrtek po našem času se je za vse ljubitelje videoigre GTA ustavil svet. Po dolgih 13 letih je namreč izšlo nadaljevanje ene najbolj priljubljenih iger na svetu, za katero so tudi številni Slovenci žrtvovali ure spanja in zjutraj neprespani odšli na delo.

Osrednja lika v igri GTA 6 FOTO: Profimedia

Evforija je namreč zajela ves svet in številni so šli celo tako daleč, da so na današnji dan šefom v službah napovedali dopust. To so bili pripravljeni narediti tudi številni zvezdniki, med katerimi je kar nekaj takšnih, ki so igro zelo težko pričakovali.

Kateri zvezdniki obožujejo GTA?

Prvi v vrsti največjih oboževalcev je zagotovo Lewis Hamilton. Dirkač Ferrarija, ki ga ta vikend čaka preizkušnja za Veliko nagrado Las Vegasa, je javno priznal, da igro obožuje, da je komaj čakal nadaljevanje in da je pripravljen zato odpovedati vse službene obveznosti. "Komaj čakam, da igra izide. Odpovedal bom vse svoje obveznosti, ko bo izšla," je zvezdnik brez zadržkov dejal že julija 2025, nedavno pa je pred novinarji priznal, da bo takoj po drugem treningu na stezi v hotelu sedel za igralno konzolo in preizkusil igro.

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Med gorečimi oboževalci igre je tudi Millie Bobby Brown. Slavna igralka je v podkastu Happy, Sad, Confused priznala, da je to njena najljubša igra, a jo igra na prav poseben način – v svetu, polnem kriminala, strogo upošteva vse prometne predpise.

Millie Bobby Brown je velika oboževalka igre. FOTO: AP

Glasbenik Travis Scott je 11. novembra na Instagramu objavil serijo fotografij, ki so prikazovale neodprto kopijo igre za konzolo PlayStation. Čeprav so oboževalci predvidevali, da je igro ekskluzivno dobil pred ostalim svetom, se je kasneje izkazalo, da je pri projektu sodeloval. Podjetji Rockstar in Atlantic Records sta namreč kasneje najavili izid glasbenega albuma Grand Theft Auto VI: The Album, ki vsebuje 34 originalnih pesmi in je tako kot videoigra izšel danes.

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Tudi supermodel Cara Delevingne je vse presenetila s priznanjem, da je zaradi igre popolnoma prilagodila svoj urnik, o čemer je spregovorila za Pop Grave. "Imam promocijska oblačila igre GTA, ki jih še vedno nosim. Obožujem to igro in vedno jo bom. Za GTA 6 sem si vzela dva tedna dopusta. Komaj čakam. To bo neverjetno," je dejala 34-letnica.

Cara Delevingne si je zaradi igre vzela dopust. FOTO: Profimedia

Nič manjša evforija ne vlada pri Brooklynu Beckhamu, ki na Instagramu že ponosno razkazuje zaslon svojega televizorja s podobo igre. 27-letnik nestrpno pričakuje igro, ki je svet dobesedno obnorela, ali bo z njim igrala tudi njegova žena Nicola Peltz, pa ni znano.

Nicola in Brooklyn Beckham - bosta GTA 6 igrala skupaj? FOTO: Profimedia

Pravo družinsko obleganje dnevne sobe pa je pripravil nemški raper Haftbefehl, ki je naslovnice nedavno polnil zaradi plastične operacije nosu. Na Instagramu je objavil prisrčno fotografijo, kjer s svojo razigrano druščino sedi na kavču, njegovi sinovi pa že stiskajo igralne ploščke in strmijo v začetni zaslon. "Čakamo na GTA 6. Še kdo?" je zapisal 40-letnik.

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Velik navdušenec nad opravljanjem misij v Vice Cityju je tudi Erling Haaland. Norveški nogometaš je pred časom v posnetku na YouTubu oboževalcem predstavil svoj vsakdan, obenem pa razkril tudi, katere videoigre rad igra za sprostitev. Na njegovem seznamu so se znašli globalno izjemno priljubljeni naslovi, in sicer strelska igra Call of Duty, natančneje različica Modern Warfare 2, ustvarjalni fenomen Minecraft ter seveda akcijska serija Grand Theft Auto. Ob omembi slednje ni mogel skriti svojega navdušenja nad prihodnostjo te franšize in je dejal: "Oh, GTA. Komaj čakam na novega."

Erling Haaland se je veselil izida nadaljevanje videoigre. FOTO: Profimedia

Igra naj bi zatresla tudi doganjanje v ligi NBA, saj je košarkar ekipe Houston Rockets Steven Adams že 22. septembra v šali opozoril, da bo novembra zaradi neprespanih noči ob igranju drastično padla forma športnikov v ligah NBA, NFL in drugod. Prepričan je namreč, da se številni njegovi kolegi na parketu in zelenicah preprosto ne bodo mogli upreti skušnjavi, kar bo terjalo svoj davek na tekmah.

Steven Adams je napovedal padec forme košarkarjev. FOTO: Instagram

Njegove besede potrjujeta tako košarkar Devin Booker kot tudi igralec ameriškega nogometa Tutu Atwell. Zvezdnik lige NBA je dolgoletni ljubitelj GTA, na potovanja pa naj bi s seboj jemal igralno konzolo, da se med prostim časom lahko sprošča z igranjem. Tudi Atwell je razkril, da je mami povedal, da ga nekaj dni po izidu morda ne bo slišala, saj se bo toliko posvečal igri. Oba zvezdnika sta težko pričakovano nadaljevanje prednaročila.