Naomi Campbell delila fotografije z enoletno hčerjo

"Srečno novo leto! Dragi moji, naj bog vas in vašo družino ohranja srečno in zdravo celo leto," je ob fotografijah zapisala 52-letnica in dodala: "Naj božja prisotnost nikoli ne zapusti vašega srca. Naj vam gospod podari moč in milost za vsako novo poglavje vašega življenja v letu 2023."

Manekenka se je zahvalila tudi izvršnemu direktorju podjetja Pretty Little Thing Umarju Kamaniju in njegovemu dekletu Nadi Adelle, da sta gostila njo in njeno hčer na silvestrskem večeru in ju pohvalila kot najboljša gostitelja.