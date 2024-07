Naomi Campbell dobila svojo razstavo v londonskem muzeju

V londonskem Muzeju Viktorije in Alberta so konec tedna odprli razstavo Naomi In Fashion. Z deli svetovno znanih oblikovalcev in fotografov se posvečajo karieri modne manekenke Naomi Campbell, njenemu ustvarjalnemu sodelovanju, aktivizmu in družbenemu vplivu. Je prva večja muzejska razstava, ki je posvečena manekenki.

Razstava, ki so jo pretekli teden odprli v čast Naomi Campbell, na ogled postavlja na desetine videzov, ki so zaznamovali zgodovino mode v 40-letni karieri britanske zvezdnice. Podoba manekenkine garderobe je med drugim predstavljena z dragocenimi kosi modnih oblikovalcev, kot sta John Gallian za Dior in Alexander McQueen za Givenchy, njeno najljubšo svečo Diptyque s hotelskimi copati Claridges in paketom antibakterijskih robčkov. V razstavnem prostoru se ob kovčku razteza tudi lutka, ki je oblečena v črn žamet in čevlje z visoko peto, ki poustvarjajo njen padec leta 1993 na modni brvi britanske modne oblikovalke Vivienne Westwood.

Naomi Campbell je dobila svojo razstavo v londonskem muzeju.

V zgornjem nadstropju razstave je stilist in nekdanji glavni urednik revije Vogue Edward Enninful kuriral razstavo s fotografijami Jean-Paula Goudeja in Maria Sorrentija, ki je v objektiv ujel manekenkino kljubovanje in temperament, ko je bila leta 2007 obsojena na pet dni družbenokoristnega dela v New Yorku, potem ko je v pomočnika zalučala svoj telefon.

Manekenka je bila v govoru ob otvoritvi čustvena.

Razstava opozarja na rasistično problematiko modne industrije. Modni oblikovalec Yves Saint Laurent je nekoč zagrozil, da bo prekinil oglaševanje revije Vogue in leta 1987 je Naomi postala prvi temnopolti model, ki je krasil naslovnico britanske revije, so zapisali tuji mediji. Mnogi so podvomili v odločitev uglednega muzeja, da muzejsko zbirko posvetijo manekenki, vendar je kustosinja razstave Sonnet Stanfill ob tem povedala, da vrhunski modni modeli niso zgolj modeli, ampak služijo tudi kot ustvarjalni navdih.