Naomi Campbell je imela otroke s pomočjo nadomestne matere

Naomi Campbell je za revijo The Times prvič spregovorila o tem, da je imela otroke s pomočjo nadomestne matere. 54-letna supermanekenka je razkrila, da sta bila njena dveletna hči in njen sin, ki se je rodil junija 2023, rojena z nadomestnim materinstvom. Odkar je pozdravila svoja otroka, se igralka in voditeljica resničnostnega šova izogiba omenjanju njunih imen, razkrivanju njunih rojstnih datumov in njunih obrazov.

Zvezdnica je spregovorila tudi o "strahu", ki ga ima za prihodnost. "Moji otroci so zame vse. Zaradi tega se bojim za prihodnost," je dejala in dodala: "Upam na boljši svet za otroke. Torej, 110-odstotno so moja prioriteta. Moram biti tukaj tudi takrat, ko bodo imeli prvi šolski dan."

Poudarila je, da je srečna kot "mati samohranilka" in izrazila, da je naveličana "mladih deklet", ki pravijo, da nočejo imeti otrok ali da je to "predrago". Angleška manekenka je za revijo še povedala: "Rekla sem, 'Premislila si boš. Želela boš postati mama.' Razumem, da je to težko. Ampak moja mama ni imela ničesar in je uspelo."

Naomi je na družbenem omrežju objavila izbor fotografij, na katerih je bila prikazana z obema otrokoma. Slikana je bila, medtem ko je držala sina v naročju in objemala hčerko, medtem ko so opazovali sončni zahod, s hrbtom obrnjeni proti kameri.