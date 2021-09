Naomi Campbell, Milla Jovovich in Carla Bruni navdušile na modni brvi

Na modni reviji luksuzne francoske modne hiše Balmain so se po pisti sprehodile legendarna supermanekenka Naomi Campbell, igralka Milla Jovovich in fotomodel ter nekdanja francoska prva dama Carla Bruni. Zvezdnice so s svojim nastopom navdušile, modno revijo pa je spremljal tudi slavni nogometaš Neymar.

Modna revija Balmain na pariškem tednu mode FOTO: AP Nove modne kose za pomlad/poletje 2022 je tokrat v Parizu na slavnostni modni reviji predstavila tudi modna hiša Balmain. Slednja je za ta pomemben dogodek najela tudi najboljšo iz modnega sveta, Naomi Campbell, in še dve veliki imeni: igralko Millo Jovovich ter manekenko in nekdanjo francosko prvo damo Carlo Bruni. Modno revijo pa je z glasbenimi vložki začinila Doja Cat. Naomi Campbell blestela na modni reviji Balmain. FOTO: AP Britanska manekenka Naomi Campbell se pri 51 letih še vedno lahko kosa z mlajšimi kolegicami. Tudi tokrat je znova dokazala, zakaj je v samem vrhu modnega sveta. Zvezdnica, ki je maja presenetila z novico, da se je razveselila prvorojenke, je na modni pisti znova blestela. Čeprav se ji je življenje močno spremenilo, pa je ostala zvesta svojemu poklicu in poslanstvu. V enem od zadnjih intervjujev je celo spregovorila o svoji štirimesečni deklici. "Resnično imam srečo," je dejala Naomi v pogovoru za BBC Hardtalk in se o svoji hčerkici tudi malo razgovorila: "Mislim, da imam sanjskega otroka. Ona je čudovita. Tako zelo je že samostojna. Zelo pametna, pozorna. Spi po 12 ur. Pridno dekle." V vlogi manekenke je bila Milla Jovovich. FOTO: AP Nič manj pa nista na modni pisti zaostajali 45-letna igralka Milla Jovovich in 53-letna nekdanja francoska prva dama Carla Bruni. Obe sta za razliko od Naomi nosili svetlejša oblačila, v katerih sta pokazali lepe manekenske noge. Po modni brvi se je sprehodila tudi Carla Bruni. FOTO: AP Pariški teden mode je privabil številne ljubitelje mode in zvezdnike. Modno revijo priznane modne hiše Balmain si je iz prve vrste ogledal tudi slavni brazilski nogometaš Neymar. Ta je seveda pritegnil ogromno pozornosti, med povabljenci pa je bilo tudi veliko zanimanja, da bi se fotografirali s slavnim zvezdnikom. Na svoj račun je tako prišla nekdanja manekenka in modna fotografinja Ellen von Unwerth, ki je bila ob pravem času na pravem mestu ter z Neymarjem za spomin posnela selfie. Fotografinja Ellen von Unwerth in Neymar FOTO: AP Med zvezdniki, ki so si ogledali nove trende, so bili Alessandra Ambrosio, Amelia Hamlin, tiktoker Noah Beck, francoska kantavtorica Soko, igralec Evan Mock (serija Opravljivka), lepotna blogerka Camila Coelho in maneken Jon Kortajarena. Več utrinkov z modne piste v fotogaleriji: FOTO: AP