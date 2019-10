Naomi Campbell o odvisnosti in agresiji: Bilo me je sram ...

Znano je, da je bila Campbell pred leti odvisna od drog in alkohola, kar je še dodatno poudarilo njeno 'agresivno plat'. Nemalokrat je namreč v javnosti odmeval takšen ali drugačen incident, ki se je pripetil med Naomi in katero izmed njenih uslužbenk ali sodelavk in v katerem je bil prisoten tako verbalni kot fizični obračun. Na vprašanje o odvisnosti je manekenka brez zadržkov odgovorila:''Preživela sem in zdaj živim novo življenje! Ni me sram priznati, da sem bila odvisna od drog in alkohola - hvala bogu pa lahko danes rečem, da sem ozdravljena,'' O nasilnih dejanjih v preteklosti je povedala, da nanje ni ravno najbolj ponosna.''Sem le človek, ki dela napake. Jeza in agresija nista bili moji edini napaki, storila sem jih veliko. Ko sem spoznala, kako sem se vedla in kakšna oseba sem bila, me je bilo zelo sram.''