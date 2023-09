Naomi Campbell o odvisnosti od kokaina v 90.: Ubijala sem se.

Naomi Campbell je v novi dokumentarni seriji The Super Models priznala, da se je v preteklem tisočletju zatekla h kokainu. Legendarni supermodel je odkrito spregovoril o svoji pretekli zlorabi substanc: "Predvidevam, da je bila žalost ena od stvari, ki sem jo poskušala prikriti, ko sem začela uživati kokain. Zasvojenost je tako huda stvar," je dejala manekenka, ki se je k prepovedani substanci zatekala, da bi se spopadla s travmo iz otroštva in smrtjo italijanskega oblikovalca in tesnega prijatelja Giannija Versaceja .

"Misliš si, da bo to (droge, op.a.) zacelilo rane. Ne gre. Lahko povzroči tako velik strah in tesnobo. Zato sem postala res jezna," je še dejala modna ikona in dodala, da se je njen svet zatresel, ko je bil Versace leta 1997 umorjen pred njegovim domom v Miamiju. "Ko je umrl, je moja žalost postala zelo huda."

K odvisnosti je pripomogla tudi travma iz otroštva, ki jo je doživela, potem ko je oče zapustil njeno mamo. "Iz otroštva imam veliko težav. No, na primer, ne poznaš očeta, ne vidiš matere. To vzbudi veliko, manifestira veliko občutkov. Eden od teh občutkov je absolutno jeza. Mislim, da je to manifestacija globlje težave, jeze. In menim, da to zame temelji na negotovosti, samospoštovanju in osamljenosti."

Vse te občutke je želela z uživanjem prepovedanih substanc prikriti. "Ne moreš prikriti. Ubijala sem se. Bilo je zelo boleče." Campbellova se je z odvisnostjo borila pet let, leta 1999 pa se je na nekem fotografiranju celo zgrudila. Po pretresljivem dogodku se je prijavila na rehabilitacijo, za katero je dejala, da je bila "ena najboljših in edinih stvari, ki sem jih lahko naredila zase v tistem času".

Danes je Naomi Campbell svežepečena mama dveh otrok, ki ju je povila s pomočjo nadomestnih mam. Poleg srečnega zasebnega življenja je 53-letnica še vedno prisotna tudi v svetu mode, kjer velja za enega izmed legendarnih supermodelov.