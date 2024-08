Naomi Campbell o otrocih: Zame sta vse in bojim se za njuno prihodnost

Naomi Campbell redko spregovori o svoji hčerki in sinu.

"Otroka sta moje največje veselje. Največji blagoslov je imeti ti dve nedolžni, lepi duši, ki sta izbrali mene, da sem lahko njuna mama. Vsak dan se veliko naučim. Sta dobra otroka," je za septembrsko izdajo revije Harper's BAZAAR zaupala manekenka. Obenem je dodala, da življenje z otrokoma vpliva tudi na njeno delo. "Vsekakor ju ne peljem iz New Yorka v London na dvodnevno snemanje. To je preveč, a moja otroka rada potujeta," je dodala.

54-letnica več kot očitno zelo uživa v vlogi mame, obenem pa jo močno skrbi v kakšnem svetu bosta njena otroka odrasla. "Moja otroka sta zame vse. Zaradi tega me je strah za njuno prihodnost," je povedala in dodala: "Upam na boljši svet za svoja otroka. Sta 110 odstotkov moja prioriteta. Moram jima stati ob strani tudi prvi dan v šoli." Zvezdnica je mati samohranilka, a zagotavlja, da ji je tako všeč. "Naveličana sem mladih deklet, ki pravijo, da nočejo imeti otrok, ker je to predrago," je še dodala ponosna mama.