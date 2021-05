Naomi Campbell postala mama

"Čudovit majhen blagoslov me je izbral za svojo mamo. Počaščena sem, da je tale mala nežna duša postala del mojega življenja. Ni besed, s katerimi bi opisala življenjsko vez, ki naju povezuje. Ni večje ljubezni," je pod fotografijo dojenčkovih nog v svoji dlani na Instagramu zapisala 50-letna Naomi Campbell in s tem naznanila, da je postala mama deklici.

Vir blizu zvezdnice jepovedal, da si je "Naomi že dlje časa želela postati mama," manekenka pa je ameriški reviji leta 2019 povedala, da je pripravljena na vse, kar ji bo vesolje namenilo. Pod fotografijo so ji čestitali že številni znani prijatelji, med drugimi igralka Sophie Turner in pevka Rita Ora,ki je zapisala:"Nihče si tega ne zasluži bolj kot ti," medtem ko je 42-letna igralka Zoe Saldana komentirala: "O moj bog, čestitke. Kakšen blagoslov!" Čestital ji je tudi modni oblikovalec Marc Jacobs, ki je v svojem komentarju namignil na to, da je za veselo novico vedel že prej: "O moj bog! Danes je ta dan? Kako neverjetno srečna si lahko ti in kako neverjetno srečna je lahko ona! Čudovita mama boš."