Naomi Campbell preiskali torbo: meni, da je šlo za rasno profiliranje

Naomi Campbell je 19. maja pristala na letališču v Sofiji, kamor je prišla zaradi modnega fotografiranja. Manekenkin prijatelj je za The Daily Mail sedaj razkril, da se je na letališču zgodil incident, za katerega zvezdnica verjame, da je bil rasno profiliran. Osebje na letališču je namreč Naomi prosilo, da pokaže stvari, ki jih ima v svoji potovalki. "Naomi se je zelo razburila. Incident je precej slabo vplival nanjo. Odpravljava se je na snemanje, ki se ga je veselila, ampak to je na obisku Sofije pustilo grenak priokus," je za tabloid povedal vir.

52-letna Naomi je februarja krasila naslovnico revije Vogue skupaj s svojo devet mesečno hčerko, o kateri je prvič javno spregovorila in zanikala, da jo je posvojila, na kar so namigovali mediji. "Moja hči ni bila posvojena – moja je. Na prste ene roke lahko preštejem ljudi, ki so vedeli, da bom postala mama. Ona je največji blagoslov in najboljša stvar v mojem življenju."