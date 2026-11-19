Bosna in Hercegovina se veseli obiska svetovne zvezdnice. Z modnih pist bo za mešalno mizo v šotor smučišča Jahorina priletela ena in edina Naomi Campbell. Prihod slavne Britanke je uradno potrdil tudi Nedeljko Elek, predsednik nadzornega sveta Olimpijskega centra Jahorina, ki je izrazil veliko zadovoljstvo nad sklenjenim dogovorom.

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Na družbenem omrežju X je poudaril pomen tega dogodka za širšo skupnost. "Dne 28. novembra bo novo sezono na Jahorini odprla Naomi Campbell. Jahorina in Republika Srbska bosta to zimo svetovna destinacija ter center dobrega smučanja in zabave. Čakam vas!" je zapisal. Njen prihod za celotno regijo predstavlja izjemno priložnost za mednarodno promocijo zimskega turizma in utrjevanje položaja Jahorine na svetovnem zemljevidu. Organizatorji poudarjajo, da gostovanje takšne osebnosti presega okvire običajnih zabavnih dogodkov.

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V pogovoru za medij Nezavisne novine je Elek podrobneje predstavil protokol obiska 56-letnice in logistično izvedbo samega dogodka. Pojasnil je, da njen nastop ne bo omejen zgolj na večerno predvajanje glasbe, temveč vključuje tudi uradni del z novinarji. "Campbellova se bo peljala z gondolo in na vrhu izvedla novinarsko konferenco. Tam bo postavljen tudi luksuzni šotor, v katerem bo nastopila, vrtela glasbo in imela govor," je pojasnil.