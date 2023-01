Manekenka Naomi Campbell je na družbenem omrežju Instagram delila nove fotografije, na kateri je tudi njena hčerka, katere imena javnosti še ni razkrila. Mati in hči sta skupaj odpotovali v Združene arabske emirate, kjer sta obiskali mesto Abu Dabi in si ogledali mošejo.

Naomi Campbell si je privoščila nekaj časa s skoraj 1-letno hčerko, s katero sta odpotovali v Abu Dabi. 52-letnica je na družbenem omrežju objavila galerijo fotografij, na katerih pa je tudi njena hči, s katero sta skupaj obiskali eno od znamenitosti Združenih arabskih emiratov, Veliko mošejo šejka Zajeda. Nad fotografijami so bili še posebej navdušeni njeni oboževalci, saj zvezdnica skrbno varuje zasebnost svoje hčerke.

icon-expand Naomi Campbell s hčerko obiskala Abu Dabi. FOTO: Instagram

Campbellova je na prvih nekaj fotografijah postregla z manekensko pozo, preden je pokazala ljubke posnetke sebe in hčerke, kako se držita za roke, medtem ko stojita pred kulturno znamenitostjo. Priložila je tudi videoposnetek, na katerem se deklica in mati sprehajata in si ogledujeta mošejo. "Sijaj Velike mošeje šejka Zajeda," je pripisala ob fotografijah in videoposnetku.

Zvezdnica je meseca maja 2021 sporočila, da je postala mamica, in s tem presenetila marsikoga. Od takrat je na družbenih omrežjih delila le nekaj fotografij s hčerko, na nobeni pa ni izpostavila dekličinega obraza. Hči, katere imena še vedno ni razkrila javnosti, je nazadnje fotografirana na novoletni zabavi, ki sta se je udeležili pri prijateljih. Na fotografijah manekenka drži hčerko v naročju, ko se skupaj odpravita v središče zabave. Manekenka je sijoča v beli obleki z dolgim ogrinjalom, medtem ko njena hčerka nosi belo čipkasto obleko in pentljo v laseh. Na drugi novoletni fotografiji mati in hči sedita na obali in mahata proti oceanu in letu 2022 v slovo.