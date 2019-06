Naomi Campbell še vedno tarča rasne diskriminacije

Naomi Cambell je tudi sama zavrnila nekaj poslovnih ponudb, za katere je smatrala, da so bile žaljive do temnopoltih oseb

Če so bila 80. in 90. leta preteklega stoletja še vedno pospremljena s precejšnjo mero rasne diskriminacije, naj bi danes že veljali za družbo, v kateri je največ poudarka na svobodi in enakosti – ne glede na spol, polt ter versko ali rasno pripadnost.

A primer svetovno znane temnopolte supermanekenke, 49-letne Naomi Campbell, govori zase. Modna ikona je namreč presenetila z izjavo, da je rasna diskriminacija v modnem svetu ni spremljala zgolj v zgodnjih začetkih njene kariere, temveč tudi danes, ko je s strani številnih modnih oblikovalcev ter naročnikov ena najbolj zaželjenih modelov na svetu. Priznala je, da je bila naravnost šokirana, potem, ko je bila kampanja, v kateri je nastopila kot glavni obraz, v Aziji zavrnjena – zaradi barve njene kože. Za britanski The Mirror je odgovorila na vprašanje, kako se je ob takšni zavrnitvi počutila: ''Po eni strani to deluje kot budnica, zadeve postavi v takšno perspektivo, da moje delo v resnici še ni končano.''

Manekenka, ki želi svojo slavo obrniti v prid vsem vzhajajočim temnopoltim zvezdam, katerim so mnoga vrata zaprta zgolj zaradi drugačne barve polti, je priznala, da je v preteklosti tudi sama zavrnila več modnih ponudb, zgolj zaradi dejstva, ker znotraj njihovih kampanj ni bilo dovolj diverzitete in drugačnosti med modeli. ''Sporočilo, ki bi ga s svojim sodelovanjem pri takšnih projektih poslala v javnost, se mi ni zdelo pravilno. Diverziteta se mi zdi v vseh panogah izjemno pomembna, za vse rase. Ne gre le za denar. Ljudje pogosto pozabijo, da smo manekenke v resnici samozaposlene osebe. Zame bi sprejetje takšnega posla pomenilo žalitev celotne temnopolte rase.''