Naomi Campbell spregovorila o hčerki: Je zelo trdoživa

Manekenka Naomi Campbell, ki je meseca maja 2021 dobila hčer, je pred kratkim spregovorila o dekličini osebnosti in razkrila, da je njena spalna rutina popolna, saj enoletnica spi tudi po 12 ur. Mankeneka je lansko leto presenetila z novico, da je postala mati, a je še zmeraj zelo skrivnostna glede podrobnosti, ki so povezane z njeno edniko, katere imena javnosti še ni razkrila.

Manekenka Naomi Campbell je v intervjuju, ki ga je ob podelitvi častnega doktorata na univerzi dala za BBC News, spregovorila tudi o svoji enoletni hčerki. 52-letnica je dejala, da ima njena hči zelo trdoživ karakter, pohvalila pa se je še, da deklica spi tudi po 12 ur na noč, tako da z njo nima nobenih težav zaradi nenaspanosti.

icon-expand Naomi Campbell hčerinega imena javnosti še ni razkrila. FOTO: Instagram

"Je zelo trdoživa. Tudi ko pade, ne joka. V bistvu zelo redko joka," je o hčerki, ki jo je dobila meseca maja 2021, povedala manekenka. Na vprašanje, ali imata kaj težav zaradi nenaspanosti, je 52-letnica odgovorila: "12 ur." Ob novinarkinem začudenem izrazu na obrazu pa je nadaljevala: "Že ko je dopolnila dva meseca, smo jo navadili, da je začela spati po 12 ur." Razkrila je, da ji je bila ob tem v pomoč 'šepetalka dojenčkov' in potrdila, da ob tem ne misli sebe: "Nisem bila jaz tista, ki je to dosegla. Imam čudovito šepetalko dojenčkov." Zvezdnica, ki že skoraj 40 let zelo uspešno krmari kariero v modni industriji, je pred kratkim prejela častni doktorat Univerze za kreativne umetnosti za dosežke v modni industriji.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Med intervjujem je spregovorila tudi o raznolikosti v modni industriji in voditeljici dejala, da je sedaj pravi čas, da industrija začne izpolnjevati svoje obljube, ljudje pa jo morajo v to prisiliti. "Govorijo, da si želijo biti vključeni in podpirati raznolikost. Naredimo torej to. Ne želim si več poslušati o tem, da je potrebne več akcije," je dejala modna ikona.