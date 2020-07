Naomi Campbell v imenu mode gola na podzemni železnici

Naomi Campbell je s svojimi sledilci na Instagramu, kjer jih ima več kot devet milijonov, delila nove fotografije, ki so nastale v sodelovanju z modno hišo Valentino. Na vseh treh fotografijah pozira gola na podzemni železnici, pri čemer k sebi stiska tri različne modele torbice znamke Valentino, ki ji uspešno zakrivajo intimne dele. Cena torbic se odvisno od velikosti giblje od 3.760 ameriških dolarjev (približno 3.331 evrov) do 4.340 ameriških dolarjev (približno 3.845 evrov).

Spomnimo, da je 50-letna slavna manekenka že od nekdaj obsedena s čistočo in higieno, v zadnjih mesecih pa še toliko bolj. Zaradi strahu pred okužbami tako pred vsakim vzletom temeljito očisti svoj sedež in z dezinfekcijskimi robčki pobriše vse, česar bi se med letom lahko dotaknila. Ko je na začetku izbruha novega koronavirusa potovala z letalom, je zaščito dvignila na višjo raven. Z oboževalci je delila fotografijo z letališča, na kateri nosi zaščitna očala, obleko, masko in rokavice. "Najprej varnost, in to na višji ravni," je 11. marca zapisala na Instagramu.