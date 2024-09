Naomi Campbell za pet let prepovedali delo v dobrodelnih organizacijah

Manekenka Naomi Campbell ne bo več vodila svoje dobrodelne organizacije, ki jo je ustanovila leta 2005, z zbranimi sredstvi pa je želela pomagati revnim. Kot je pokazala nedavna preiskava, je le majhen delež sredstev na koncu šel za dober namen, denar pa so namesto tega porabili tudi za nakup cigaret in obisk term.

Manekenka Naomi Campbell se po izključitvi iz svoje dobrodelne organizacije brani in trdi, da ni bila odgovorna za sredstva, ki niso šla v prave roke. 54-letnico so po preiskavi, ki je pokazala, da njena dobrodelna organizacija, ki jo je ustanovila leta 2005, le majhen delež zbranih sredstev nameni revnim, za pet let izključili iz vodilnega mesta, prepovedali pa so ji tudi delovanje v drugih dobrodelnih organizacijah v Angliji.

Naomi Campbell so za pet let prepovedali delovanje v dobrodelnih organizacijah. FOTO: Profimedia icon-expand

Britanska komisija za dobrodelnost je v poročilu, ki ga je izdala po preiskavi organizacije Fashion for Relief, sklenila, da jo je Campbell slabo vodila, organizacija pa je imela neustrezno finančno upravljanje. Komisija je ugotovila še, da naj bi zbrana sredstva namenjali za manekenkino varovanje in v druge neustrezne namene. "Pravkar sem izvedela za ugotovitve in sem zelo zaskrbljena," je v izjavi za AP povedala zvezdnica in dodala, da ni bila ona tista, ki je bila zadolžena za vodenje. Komisija je Campbell in še dvema članicama prepovedala sodelovanje v dobrodelnih organizacijah, Naomi za pet let, ostalima dvema pa za obdobje devetih let.