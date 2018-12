Naomi Campbell zaradi plešavosti nosi lasulje

Na fotografiji ima kitke spletene tesno ob glavi, ob tem pa je priznala, da večino časa nosi lasulje. Njeni na videz močni in zdravi lasje so pravzaprav 'umetni' – povedala je tudi, zakaj je tako. Ker je na začetku svoje kariere pogosto nosila lasne podaljške in pričeske, ki so njenim lasem onemogočali, da bi zdravo rasli in se obnavljali, je začela postajati plešasta. Pojavljati so se ji začele lise in predeli, na katerih so njeni lasje začeli odmirati. Ženske, ki pogosto nosijo lasne podaljške in pričeske, ki so pretesne in onemogočajo prekrvavitev lasišča, so namreč pogosto podvržene izgubi las oziroma alopeciji, ki v nekaterih primerih lahko postane tudi trajna.