Naomi Campbell že dva meseca v razmerju s 23 let mlajšim?

Viri blizu njunemu odnosu so za tuje medije povedali, da sta Naomi in Liam v resnici že dva meseca v razmerju, a tega nista želela javno izpostavljati. ''Liam in Naomi se videvata že nekaj časa. On je nor nanjo – popolnoma ga je prevzela. O njej si misli vse najboljše. Povedal je, kako čudovita in lepa je in da rad preživlja čas z njo,'' je dejal eden od virov ter dodal, ''deluje, kot da mu je resnično mar in da ne more verjeti, kakšno srečo ima ... Očitno je, da so mu všeč starejše ženske.''