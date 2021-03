Mama Ashley Judd: Hči po hudi nesreči ne more vstati iz postelje

Mama igralke Ashley Judd je v nedavnem intervjuju razkrila, kakšno je zdravstveno stanje igralke, ki se je huje poškodovala v divjini Konga. Večkratni zlom in poškodbe živcev so ji pustili trajne posledice, zaradi katerih še danes ne more vstati iz postelje.

Ashley Juddse je poškodovala med hojo po deževnem gozdu Konga, kjer se je spotaknila in utrpela hude poškodbe. Po kar 55-urnem reševanju in številnih operacijah posledice čuti še danes. O njenem zdravstvenem stanju je spregovorila tudi njena mama Naomi Judd, ki je v pogovornem šovu pevke Kelly Clarkson dejala, da Ashley trenutno čaka odstranitev šivov, ki jih je prejela med zadnjim operacijskim posegom. icon-expand Ashley Judd in mama Naomi sta uveljavljeni imeni v svetu zabavne industrije. FOTO: Profimedia "Bilo je izjemno resno, lahko bi umrla,"je povedala Naomi, igralka in pevka country glasbe. Dodala je še, da je njena 52-letna hči "izjemno pogumna in da se bori. Vendar še zmeraj ne more vstati iz postelje." Dejala je, da je zanjo izjemno težko spremljati trpljenje hčere in situacijo, v kateri se znašla. Vendar je upanje v to, da bosta skupaj s pomočjo družine prebrodili krizne trenutke, ne zapušča. icon-expand Naomi Judd je o hčerinem zdravstvenem stanju spregovorila v pogovornem šovu Kelly Clarkson. FOTO: Profimedia "Je moja soseda, živi za sosednjimi vrati, zato sem ji zmeraj na voljo. Ko bo čas, ji bom sama odstranila šive. Preden sem postala pevka, sem bila usposobljena medicinska sestra,"je razložila Juddova. Igralki pa v nezavidljivem zdravstvenem položaju pomaga tudi 56-letna sestraWynona, ki skrbi za njeno osnovno nego in tople obroke. icon-expand