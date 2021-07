Naomi Osaka dobila lastno barbiko

Naomi je novico proslavila z objavo na Twitterju, v kateri je zapisala: "Upam, da bodo vsi otroci opomnjeni, da lahko naredijo kar koli. To je zame resnično uresničitev želje - imeti svojo barbiko, s katero se bodo otroci lahko igrali." V zaključku je pojasnila še navdih za barbikino opravo: "Zanimivo dejstvo: lutka ima na sebi opravo z Odprtega prvenstva Avstralije leta 2020."

Priljubljeno podjetje je v sporočilo za javnost podrobno opisalo, kako so oblikovalci izoblikovali natančen približek športne oprave, ki jo je Osaka nosila med tekmo, od obleke do teniškega loparja. Opozorili so tudi na to, da je bila lutka narejena na telesu, ki ji omogoča premikanje in poziranje v različnih položajih. "Očitno je Naomina atletska sposobnost neprimerljiva, to je dejstvo," je v izjavi dejala oblikovalka Carlyle Nuera. "Ampak tisto, kar osebno najbolj občudujem pri Naomi Osaki, je, kako uporablja svojo platformo, žaromete in njen glas za ozaveščanje o socialni pravičnosti."