Naomi Osaka in LeBron James združila moči, obeta se medijska platforma

Teniška igralka se podaja v poslovne vode, kjer bo moči združila z zvezdnikom losangeleških Lakersov ter znanim ameriškim poslovnežem s področja športnega trženja. Medijska platforma bo ponujala zanimive zgodbe specifičnega kulturnega ozadja ter se dotikala družbeno pomembnih vsebin.

icon-expand Naomi Osaka je ponosna na novo platformo, poimenovala jo je Hana Kuma. FOTO: AP

Naomi Osaka je skupaj z dolgoletnim agentom in poslovnim partnerjem Stuartom Duguidom najavila nov projekt, ki sta ga poimenovala Hana Kuma. Pojasnila sta ozadje imena, ki predstavja 'rožo' in 'medveda', obenem pa najavila serijo posebnih zgodb, ki bodo zanimive za različne profile občinstva, posluževale se bodo namreč igrivega in hrabrega načina, kako se spopasti s pomembnimi temami, ki prežemajo sedanjo družbo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Na trgu se je zgodil pravi razcvet temnopoltih ustvarjalcev vsebin, ki so opremljeni z viri in potrebno platformo,'' je pojasnila Osaka in dodala: ''V času pretočnih vsebin ima substanca globalno perspektivo, to lahko opazimo pri televizijskih ponudnikih vseh večjih svetovnih trgov, ki prikazujejo dejstvo, da je lahko nekaj tako unikatnega hkrati izjemno univerzalno. Moja zgodba je prav tako dokaz tega. Izjemno sem navdušena, da gradimo Hana Kumo. Zgodbe bodo zaživele z enim ciljem: ustvariti unikatne poglede na stvari, ki bodo dobili univerzalno podobo in na svoji poti navdihnili ljudi.''

icon-expand Na kretivni poti se ji bo pridružil LeBron James. FOTO: AP

Med prvimi projekti znotraj zasnovane platforme je dokumentarna serija, pod katero se bodo kot izvršni producenti podpisali ravno Osaka, LeBron James ter znan ameriški poslovnež s področja športnega trženja in medijska osebnost, Maverick Carter. Gre za dokumentarec New York Timesa, v katerem je jasno izraženo mnenje, pripoveduje pa zgodbo Patsy Mink, prve temnopolte ženske, ki je dobila mesto v kongresu.