Naomi Osaka krasi naslovnici revij Vogue in Sports Illustrated

23-letnica se na naslovnici Sports Illustrated pojavlja v enodelnih kopalkah. Odgovorni urednik revije MJ Day je o izbiri oseb za naslovnico povedal, da jim je skupno to, dan imajo ničesar skupnega : "Videti so drugače, izhajajo iz različnih okolij, imajo različne strasti in cilje. To je samo eden od opomnikov, da se lepota pojavlja v mnogih oblikah." Odločili so se, da bodo Naomi počastili zaradi njene strasti, moči in sile, ki je usmerjena v neprekinjeno premikanje meja, ki zadevajo področja enakopravnosti, družbenih pravic in duševnega zdravja.