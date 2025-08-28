Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Naomi Osaka ob prihodu na igrišče navdušila z bleščicami

New York, 28. 08. 2025 08.56 | Posodobljeno pred 34 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
1

Naomi Osaka je na teniško igrišče Odprtega prvenstva ZDA stopila z bleščicami na oblačilih in vrtnicami v laseh. V podobnih barvah in prav tako z bleščicami pa je bila tudi lutka labubu, ki je visela z njene torbe.

Teniška igralka Naomi Osaka je znana po svojih drznih modnih potezah. Na tekmo proti tenisačici Greet Minnen pa je Osaka prišla oblečena v rdeče bleščice in vrtnice. Te je imela med drugim tudi v laseh.

Poleg vrtnic v laseh je imela bleščice še na jopici, slušalkah in na lutki labubu – lutki, ki je to poletje obnorela svet. Njen labubu je bil prav tako odet v rdeče bleščice, v rokah pa je držal moder lopar, tako kot Osaka. Za tekmo si je večino rdečih vrtnic snela z las.

Po zmagi je Osaka povedala, da je takšen videz načrtovala več let, idejo z vrtnicami v laseh, ki jo je opisala kot "nekoliko kaotično", pa je skupaj s svojim stilistom oblikovala pred tedni. "Rezultat je veliko boljši, kot sem si predstavljala. Mislila sem, da bi bilo res zabavno igrati v New Yorku pod lučmi. Vesela sem, da je bila moja prva tekma večerna, ker je bilo s to obleko res zabavno igrati," je dejala.

Preberi še Zakaj je Naomi Osaka na odprtem prvenstvu ZDA odeta v pentlje?

Osaka je na Odprtem prvenstvu ZDA veliko pozornosti požela že lani zaradi svoje zeleno-bele oprave, okrašene z veliko pentljo. Detajl pentlje je krasil tudi njene športne copate.

naomi osaka tenis labubu
Naslednji članek

Komik zapustil slovito ameriško oddajo: 'Na čase je bilo ozračje toksično'

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mean Cat
28. 08. 2025 09.30
Kter cirkus...taprav 🤡
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163