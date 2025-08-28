Naomi Osaka ob prihodu na igrišče navdušila z bleščicami

Teniška igralka Naomi Osaka je znana po svojih drznih modnih potezah. Na tekmo proti tenisačici Greet Minnen pa je Osaka prišla oblečena v rdeče bleščice in vrtnice. Te je imela med drugim tudi v laseh.

Poleg vrtnic v laseh je imela bleščice še na jopici, slušalkah in na lutki labubu – lutki, ki je to poletje obnorela svet. Njen labubu je bil prav tako odet v rdeče bleščice, v rokah pa je držal moder lopar, tako kot Osaka. Za tekmo si je večino rdečih vrtnic snela z las.

Po zmagi je Osaka povedala, da je takšen videz načrtovala več let, idejo z vrtnicami v laseh, ki jo je opisala kot "nekoliko kaotično", pa je skupaj s svojim stilistom oblikovala pred tedni. "Rezultat je veliko boljši, kot sem si predstavljala. Mislila sem, da bi bilo res zabavno igrati v New Yorku pod lučmi. Vesela sem, da je bila moja prva tekma večerna, ker je bilo s to obleko res zabavno igrati," je dejala.