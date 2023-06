Naomi Osaka razkrila, da pričakuje deklico

Naomi Osaka je na družbenem omrežju delila fotografije z zabave pred rojstvom otroka in razkrila, da s partnerjem Cordaejem pričakujeta deklico. 25-letna teniška igralka bo tako že kmalu postala prvič mamica, na njeno objavo pa so se s čestitkami odzvali športničini prijatelji in oboževalci.

Naomi Osaka bo kmalu postala mamica. 25-letna teniška igralka je delila fotografije z zabave pred rojstvom otroka, katere tema so bile princeske, s čimer je prvič razkrila, da bosta s 25-letnim fantom Cordaejem povila punčko. Ob fotografijah, na katerih pozira z roza baloni, ki jih je delila na Instagramu, je dodala preprost pripis dveh srčkov. Na panoju v ozadju, pred katerim pozira na eni izmed fotografij, je napis: "Mala princesa je na poti." Februarja je v izjavi za revijo People dejala, da že ve za spol otroka, njen partner Cordae pa ne:"Pripravljala sem se, a on še ne ve spola, vem samo jaz," je takrat povedala Osakova. "Kljub temu pa ni tako, kot da bi lahko sedaj zgradila sobo za otroka ali kaj podobnega." Športnica je v začetku leta spregovorila tudi o svojih težavah z duševnim zdravjem, marsikoga pa je presenetila njena odločitev, da ne bo nastopila na OP Francije leta 2021. "Vedno je res prisrčno, ko mi ljudje povedo, da sem jim pomagala pri njihovih težavah. Spomnim se, da sem bila nekoč v trgovini z živili in me je nekdo ustavil, da bi mi povedal, koliko jim pomenim, ko se soočajo s svojimi duševnimi težavami," je dejala za revijo People. PREBERI ŠE Osaka je presenetila z razlogom za odstop od OP Avstralije: noseča je "Takrat sem to počela zase, vendar sem ugotovila, da sem s svojo odločitvijo, da pomagam sebi, pomagala tudi mnogim drugim," je takrat še dodala. Tako kot drugi novopečeni starši je tudi Osakova izrazila željo po boljšem svetu, v katerem bi odraščal njen otrok, in dodala, da se to začne z delom na sebi. "Zase bi rekla, da želim biti najboljša različica sebe. Res še nikoli nisem bila mama, zato se trudim vsak dan in poskušam biti nekdo, na katerega bosta moj sin ali hči ponosna," je dejala.