Naomi Osaka se je razšla z ameriškim raperjem Cordaejem

Teniška igralka Naomi Osaka in ameriški raper Cordae sta se razšla. Novico je na družbenem omrežju potrdila 27-letnica, ki je sledilcem sporočila, da sta se z očetom njene hčerke razšla sporazumno in med njima ni vroče krvi. Dodala je, da je vesela, da so se njune poti križale, saj je njuna skoraj dveletna hči njen največji blagoslov.