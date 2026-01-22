Naomi Osaka se je s svojo opravo na OP Avstralije poklonila hčerki

Modna navdušenka Naomi Osaka je znova presenetila s svojo drzno opravo, ki jo je izbrala za nastop na OP Avstralije. 28-letna teniška igralka je sicer znana po tem, da se ne drži klasične bele barve, namesto tega raje igrišče spremeni v svojo modno pisto, in še preden poprime za lopar, navduši.

Naomi Osaka je navdušila s svojo modno opravo na OP Avstralije. FOTO: Profimedia

Osaka je na igrišče prišla oblečena v rebrasto tuniko turkizne in zelene barve in bele dolge hlače na zvonec. Kreacijo Roberta Wuna je dopolnjeval še bel klobuk z vlečko in dežnik. Tudi med igro je nosila obleko enake barve, dopolnjevali pa so jo trakovi, ki so spominjali na meduzine lovke. Pozneje je v izjavi za Vogue dejala: "Ko pomislim na teniške igralke, ki so igrale pred menoj, se spomnim njihovih oprav, ki so postale večne. Čutila sem, da lahko tudi sama pišem del te zgodovine." Razkrila je, da je navdih za meduzo njena dveletna hčerka Shai. "Ko sem ji pokazala fotografijo meduze, je postala zelo navdušena."

