Naomi Osaka se je s svojo opravo na OP Avstralije poklonila hčerki

Sydney, 22. 01. 2026 11.58 pred 38 minutami 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Naomi Osaka

Naomi Osaka je presenetila s svojo opravo na OP Avstralije, kjer je na igrišče prikorakala s klobukom z belo dolgo vlečko, v rokah pa je nosila dežnik nesimetrične oblike. 28-letnica naj bi se z izbiro videza poklonila hčerki Shai, navdušila pa ni le nje, temveč tudi modni svet.

Modna navdušenka Naomi Osaka je znova presenetila s svojo drzno opravo, ki jo je izbrala za nastop na OP Avstralije. 28-letna teniška igralka je sicer znana po tem, da se ne drži klasične bele barve, namesto tega raje igrišče spremeni v svojo modno pisto, in še preden poprime za lopar, navduši.

Naomi Osaka je navdušila s svojo modno opravo na OP Avstralije.
Naomi Osaka je navdušila s svojo modno opravo na OP Avstralije.
FOTO: Profimedia

Osaka je na igrišče prišla oblečena v rebrasto tuniko turkizne in zelene barve in bele dolge hlače na zvonec. Kreacijo Roberta Wuna je dopolnjeval še bel klobuk z vlečko in dežnik. Tudi med igro je nosila obleko enake barve, dopolnjevali pa so jo trakovi, ki so spominjali na meduzine lovke.

Pozneje je v izjavi za Vogue dejala: "Ko pomislim na teniške igralke, ki so igrale pred menoj, se spomnim njihovih oprav, ki so postale večne. Čutila sem, da lahko tudi sama pišem del te zgodovine." Razkrila je, da je navdih za meduzo njena dveletna hčerka Shai. "Ko sem ji pokazala fotografijo meduze, je postala zelo navdušena."

Naomi Osaka
Naomi Osaka
FOTO: Profimedia

Njenemu navdihu je nato sledilo podjetje Nike, ki ji je izdelalo obleko in jakno. "Ko sem med pomerjanjem prvič zagledala jakno, sem najprej pomislila, kako je lepa, a hkrati začutila, da ta zgodba še ni končana," je povedala in dodala, da je njeno zamisel nato pomagal uresničiti Wun, ki je priznal, da je bil Osakin videz na OP Avstralije leta 2021 navdih za kreacijo, ki je bila del modne revije za jesen 2024.

"Ko je sredi tekme na njen obraz sedel metulj in ga je z nežno gesto odgnala, je bil to preprost in lep prizor, ki sem ga želel poustvariti in vnesti tudi v to sodelovanje," je dejal modni oblikovalec.

naomi osaka teniška igralka op avstralije hčerka poklon moda

