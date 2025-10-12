Naomi Watts bo dobila zvezdo na Pločniku slavnih

Naomi Watts je preboj v filmskem svetu doživela leta 2001 s trilerjem Mulholland Drive Davida Lyncha . Poleg tega je z režiserjem sodelovala še pri seriji grozljivk Rabbits in v tretji sezoni televizijske nadaljevanke Twin Peaks .

Nastopila je tudi v remakeu filma King Kong Petra Jacksona, v filmu Mednarodna prevara Toma Tykwerja in v filmih, kot so Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti, Stekleni grad in The Book of Henry. Doslej je bila dvakrat nominirana za oskarja, in sicer za vlogi v filmih 21 gramov in Nemogoče.