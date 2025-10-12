Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Naomi Watts bo dobila zvezdo na Pločniku slavnih

Los Angeles, 12. 10. 2025 10.28 | Posodobljeno pred 55 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , E.K.
Komentarji
2

Britansko-avstralska igralka Naomi Watts je še ena od zvezdnic, katerih ime bo trajno zabeleženo v srcu Hollywooda. Zvezdo na Pločniku slavnih bo 57-letna igralka dobila 13. oktobra. To bo že 2825. plošča na tem znamenitem pločniku, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Naomi Watts je preboj v filmskem svetu doživela leta 2001 s trilerjem Mulholland Drive Davida Lyncha. Poleg tega je z režiserjem sodelovala še pri seriji grozljivk Rabbits in v tretji sezoni televizijske nadaljevanke Twin Peaks

Naomi Watts
Naomi Watts FOTO: Profimedia

Nastopila je tudi v remakeu filma King Kong Petra Jacksona, v filmu Mednarodna prevara Toma Tykwerja in v filmih, kot so Birdman ali nepričakovana odlika nevednosti, Stekleni grad in The Book of Henry. Doslej je bila dvakrat nominirana za oskarja, in sicer za vlogi v filmih 21 gramov in Nemogoče.

Naomi Watts igralka pločnih slavnih hollywood filmi
Naslednji članek

Hollywood žaluje: Diane, nismo te bili pripravljeni izgubiti

SORODNI ČLANKI

Transspolna hči Naomi Watts in Lieva Schreiberja: Želim biti supermodel

Igralec Liev Schreiber ponosen na transspolno hčerko: To ni nič tako posebnega

Legendarni režiser David Lynch se je pred smrtjo želel vrniti na delo

Naomi Watts o težavah z zanositvijo: Minevali so meseci in nič se ni zgodilo

Oboževalci Naomi Watts ne prosijo za fotografijo, želijo govoriti o menopavzi

Naomi Watts potrdila poroko z Billyjem Crudupom

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slinsson
12. 10. 2025 11.24
super za njo
ODGOVORI
0 0
medusa
12. 10. 2025 10.45
Prepozno.Veliko slabsih jo je dobilo prej.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286