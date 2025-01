Naomi Watts o težavah z zanositvijo: Minevali so meseci in nič se ni zgodilo

Igralka Naomi Watts je nedavno izdala knjigo, ki jo je naslovila 'Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known About Menopause', v njej pa je spregovorila tudi o težavah z zanositvijo, s katerimi se je soočala, ko je še bila poročena z igralcem Lievom Schreiberjem. Zvezdnica, ki ima z nekdanjim možem dva otroka, je ob tem razkrila, da si ni nikoli predstavljala, da se bo kdaj srečala s takšnimi težavami.