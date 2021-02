Naomi Watts pokazala navdušenje nad slovensko naravo

Mary Oliver –Divje gosi

Niti treba biti dober.

Ni ti treba sto milj hoditi po kolenih čez puščavo in se kesati.

Le dovoli, da milo bitje tvojega telesa ljubi, kar ljubi.

Povej mi o brezupu – svojem – in jaz ti povem o svojem.

Medtem gre svet naprej.

Medtem se sonce in kristalne kaplje dežja pomikajo preko pokrajin,

preko prerij in gostih dreves, gora in rek.

Medtem se divje gosi visoko na jasnem modrem nebu

spet vračajo domov.

Kdor koli že si, ni važno, kako osamljen,

svet se ponuja tvoji domišljiji, kliče k tebi kot divje gosi,

glasno in vznemirjeno – znova in znova oznanja tvoje mesto v družini stvari.