Napadalec na Salmana Rushdieja spoznan za krivega poskusa umora

Napadalec na Salmana Rushdieja je bil spoznan za krivega poskusa umora. Tožilstvo je v sklepnem nagovoru poroti po tednu dni sodnega procesa prikazalo videoposnetek napada in porota je prišla do soglasnega sklepa po slabih dveh urah zasedanja.

Hadi Matar je avgusta 2022 v mestecu na zahodu države New York skočil na oder, kjer je imel Rushdie predavanje, in ga zabodel več kot desetkrat. Njegov odvetnik je trdil, da tožilstvu ni uspelo dokazati, da je šlo za poskus umora. Tožilec je menil, da veliko število vbodov vodi do sklepa, da je Matar mislil resno. Poleg tega pa so zdravniki povedali, da bi pisatelj umrl, če ne bi bil hitro deležen prve pomoči.