Napadenemu sprehajalcu psov Lady Gaga morali odstraniti del pljuč

Po tem, ko so sprehajalca psov ameriške pevke Lady Gaga napadli, ga pri tem ustrelili in ugrabili dva od treh psov, ima Ryan Fischer še vedno težave s pljuči, iz katerih so morali kirurgi odstraniti naboj polavtomatske puške.

Ryan Fischer je na svojemInstagramu razkril, kako poteka njegovo okrevanje po okrutnem napadu nanj. Ryana so namreč napadli med tem, ko je sprehajal tri francoske buldoge ameriške pevke Lady Gaga, za katere je skrbel, medtem ko je glasbenica v Italiji snemala najnovejši film.

Na začetku se je zdelo, da je bilo njegovo okrevanje zelo hitro, a nato so se začele težave. Pljuča so se sesedla in moral je na novo operacijo. Kot je razkril, so mu morali kirurgi odstraniti del pljuč. Zdaj je končno doma in počasi okreva. NaInstagramuje objavil videoposnetek, v zapisu pod njim pa je razkril, kako je njegovo okrevanje potekalo sprva."Ko so mu končno odstranili prsno cev (kar lahko, mimogrede, enačim samo z ekstrakcijo vesoljca iz telesa) in ko je bilo stanje kisika v krvi stabilno, se je počasi začelo okrevanje doma v družbi najbližjih."

icon-expand Psički pevke Lady Gaga.

A kmalu so se začele težave. Ob vsakem vdihu je v pljučih občutil piskanje in čudne zvoke, ki so spominjali na pretakanje mehurčkov. Vrniti se je moral v bolnišnico, kjer so mu morali odstraniti delčke pljuč: "Kaj kmalu je bilo jasno, da moja pljuča ne okrevajo in da je krogla ožgala moje tkivo in sem zato imel notranje opekline." Šele po drugi operaciji se je sprijaznil z dejstvom, da bo njegovo okrevanje vse prej kot enostavno. "Potovanje do okrevanja je težko in zelo boleče." Povedal je, da vsak dan opazuje drobne trenutke življenja, za katere je vsakič znova izjemno hvaležen, da jih sploh lahko doživlja.

Ugrabitev psov in napad na Ryana sta se zgodila februarja, ko je ta sprehajal tri francoske buldoge pevke Lady Gaga. Pevka je bila v tem času v Italiji, kjer snema nov film House of Gucci. Dva psa so ukradli, tretji je zbežal, a ga je kasneje našla policija. Za ukradena psa je Gaga ponudila bogato nagrado in kosmatince kmalu spet dobila v svoj varen objem. Pevka se je Ryanu zahvalila za požrtvovalnost in ga označila za heroja.