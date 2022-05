Napadu na Chappella priče tudi Jay-Z, Beyonce, Madonna in Elon Musk

Nenavadno odrsko dogajanje so iz prve vrste spremljali nekateri zvezdniki svetovnega formata. Beyoncé, Jay-Z in Elon Musk so bili samo nekaj metrov oddaljeni od prizorišča, ko se je incident zgodil. Ameriška pevka in raper sta bila med nastopom drugih komikov ves čas v zaodrju, vendar sta se pod oder prebila, tik preden je na oder stopil Chappelle.

Vir, ki je bil prav tako na prizorišču, je dejal: ''Sedela sta v prvi vrsti, ob njima pa se je nahajal tudi Elon Musk, ko se je zgodil napad na Chappella.'' Dodal je, da v tistem času ob njih ni bilo varnostne službe in ob tem izrazil skrb – vsi se sprašujejo, kaj bi se zgodilo, če bi se napadalec obrnil in napadel Beyonce in družbo. Priča, ki je bila v trenutku napada med občinstvom, je dejala še: ''Medtem ko je moški vdrl na oder z nečim, kar je bilo videti kot pištola, je bil slavni par močno zaskrbljen zaradi Dava. Beyonce je vzkliknila od groze, šele nato so prihiteli varnostniki, da so ju varno pospremili v zaodrje, ki so ga nemudoma zaklenili.'' V zaodrju so se bili tudi visoko noseča Rihanna, A$AP Rocky, Busta Rhymes in Madonna, ki so bili zgroženi zaradi napada.