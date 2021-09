Napetost med Blakom in Ariano – ali po pevkini krivdi zapušča pevski šov?

Blake Shelton je pevski kolegici, s katero skupaj sedita na žirantskih stolih šova The Voice , poslal zgovorno sporočilo. Ariana Grande je namreč z njegove strani prejela povezavo do novice, da bo 45-letnik ostal brez angažmaja v priljubljenem šovu, ki se je z uvodno oddajo ameriškemu občinstvu predstavil pred nekaj dnevi. Novica, ki je nekoliko vznemirila tudi oboževalce country pevca, je hitro zaokrožila po spletu.

Zvezdnik jo je prilepil v sporočilo, v njej pa je zapisano tudi, da je ravno Adriana tisti razlog za to, da bodo ustvarjalci šova pričeli z iskanjem nekoga, ki bi ga nadomestil. ''Najlepša hvala Ari ... Najlepša j***** hvala!'' je pisalo v sporočilu, ki je sledilo novici. Grandejeva je naredila posnetek zaslona in Sheltonova sporočila delila v med serijo naključnih fotografij v galeriji na omrežju Instagram.

V članku, ki je krivec za napetost med pevcema, je zapisano, da producenti šova The Voice skrivoma in tiho iščejo ''nekoga mlajšega in bolj trendovskega'', zahvaljujoč priljubljenosti Adriane, ki je oddaji prinesla mlajše občinstvo.

Nekaj manjših napetosti je bilo opaziti tudi med snemanjem trenutne sezone. Med bitko za enega od tekmovalcev sta s seta odkorakala ravno Adriana in kolega John Legend, medtem ko sta se Blake in Kelly Clarkson prerekala, v katero ekipo bo odšel pevka Lana Scott. ''Lahko z Adriano sploh govoriva?'' je vprašal Legend, medtem ko mu Shelton ni pustil do besede. Blake v šovu sodeluje že od samega začetka in je tudi edini iz izvirne žirantske zasedbe. Prvič je pred tekmovalce sedel v prvi sezoni leta 2011, trenutna sezona pa je za Adriano prva.