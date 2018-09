Napetost med Kardashianovima se je čutila na Twitterju

V klanu Kardashian pogosto pride do nesporazumov in prepirov, ki redkokdaj ostanejo skriti pred očmi javnosti. Tokrat sta se sprli sestri Kim in Kourtney Kardashian, napetost pa je bilo čutiti tudi prek njunih objav na Twitterju.

Pred časom je v eni izmed oddaj resničnostnega šova V koraku z družino KardashianKim Kardashian West svoji sestri Kourtney dejala, da je 'še najmanj privlačna in zanimiva' izmed vseh sester. Besede, ki marsikoga ne bi pustile povsem ravnodušnega, naj po besedah številnih virov med sestrama ne bi povzročile zamer. A kot kaže, ni čisto tako. Napetost med njima se je čutila na Twitterju FOTO: Profimedia Sestre Kardashian se večkrat sprejo – ponavadi zaradi manjših nesporazumov, ki jih precej hitro zgladijo, vse to pa se večinoma dogaja pred očmi širše javnosti. 37-letna Kim je na svojem Twitterju, na katerem ima preko 58 milijonov sledilcev, objavila zapis, v katerem je izpostavila, kaj jo izjemno moti pri njeni sestri Kourtney: ''Sovražin način, na katerega Kourtney izgovori besedo 'issues'. Kot bi jo vlekla za seboj.'' Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Njen zapis je ujel Kourtneyjino pozornost, ki je sestri namenila piker odgovor, s katerim je pokazala, da še ni povsem pozabila na besede iz pretekle oddaje: ''Oh, beseda 'sovražim' je tako močna. Bodimo danes vsi pozitivni, prav?'' Vir blizu družini Kardashian je še pred časom za DailyMailpovedal, da so si sestre večkrat 'v laseh' in da tovrstne javne provokacije niso nič novega. Kim je sicer izmed vseh sester vedno veljala za tisto, ki je bila najbolj javno izpostavljena, a njenim stopinjam zdaj vztrajno sledi njena mlajša polsestra Kylie Jenner. Trenutno naj bi se Kim še najbolje razumela s Khloe Kardashian, saj sta obe sestri v letošnjem letu postali mami in imata veliko skupnih točk. Kourtney Kardashian je na nek način pravo Kimino nasprotje –- svoje življenje kljub veliki medijski izpostavljenosti rada uravnoveša s preprostimi, majhnimi stvarmi in predvsem čim manj drame.