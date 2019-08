Napovedala spremembo in jo uresničila

Ustvarjalci mehiških telenovel bodo svojega paradnega konja znova unovčili. Snemanja nove različice uspešnice Rubi so se že začela. Eno od vlog je dobila tudi mehiška manekenka, voditeljica in igralka Alejandra Espinoza. Ta se je zaradi nove vloge morala posloviti od svojih dolgih las.

"Še nikoli nisem imela tako kratkih las. Kratkih, kratkih, kratkih. Kot na primer Halle Berry, ki ima res izrazito kratko pričesko," je nedavno povedala 32-letna Alejandra in dejala, da so si takšen stil pričeske zamislili ustvarjalci serije Rubi. Kot prava profesionalka je izziv seveda sprejela in se postrigla na kratko. Po mnenju njenih oboževalcev ji nova pričeska zelo pristoji.