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Tuja scena

Napovedani umetniki odpovedujejo udeležbo na koncertih za 250. obletnico ZDA

Washington, 29. 05. 2026 20.35 pred 27 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
E.M. STA
Bret Michaels

Vse več glasbenikov, ki so uvodoma potrdili nastope na proslavljanju 250. obletnice osamosvojitve ZDA v Washingtonu od 25. junija do 10. julija, v zadnjih dneh odpoveduje udeležbo z različnimi izgovori, poročajo ameriški mediji. Umaknila sta se rock glasbenik Bret Michaels in country zvezdnica Martina McBride, poslovila se je tudi skupina Commodores.

Od izvirnega seznama za nastop na nizu koncertov, naslovljenem The Great American State Fair, so ostale le štiri skupine oziroma glasbeniki – Vanilla Ice, C+C Music Factory, Flo Rida in še živeči član dueta Milli Vanilli.

Pevec nekdanjega pop dueta Milli Vanilli Fabrice Fab Morvan je zatrdil, da bo nastopil.
Pevec nekdanjega pop dueta Milli Vanilli Fabrice Fab Morvan je zatrdil, da bo nastopil.
FOTO: Profimedia

Vodja v 80. letih prejšnjega stoletja slavne skupine Poison je na Facebooku objavil, da se s težkim srcem umika zaradi politizacije in zaradi groženj, ki jih prejema. "Na žalost se je to, kar nam je bilo predstavljeno kot praznovanje naše države, spremenilo v nekaj veliko bolj razdvajajočega, kot je tisto, na kar sem pristal," je objavil Bret Michaels.

"Ponudili so mi priložnost, da nastopim na nepolitičnem dogodku, a se je to izkazalo za zavajajoče," je svojim oboževalcem v napovedi odpovedi na omrežju X sporočila country zvezdnica Martina McBride. Nastope so odpovedali – ali pa zavrnili govorice, da bi nameravali nastopiti – med drugim rap glasbenik Young MC, Morris Day in skupina The Time, ki je nekoč sodelovala s Princem, ter z grammyjem nagrajena soul skupina Commodores. "Skupina Commodores ne bo nastopila na dogodku. Podpiramo izboljšanje življenja vseh Američanov," je skupina objavila na Instagramu.

Donald Trump razburja tudi s tem, da za proslavo samostojnosti pred Belo hišo pripravlja dogodek borilnih veščin UFC.
Donald Trump razburja tudi s tem, da za proslavo samostojnosti pred Belo hišo pripravlja dogodek borilnih veščin UFC.
FOTO: AP

Pevec nekdanjega pop dueta Milli Vanilli Fabrice Fab Morvan pa je zatrdil, da bo nastopil. "Tu sem, da zabavam in združujem ljudi, ne pa da jih delim. Praznujmo življenje in glasbo ter se podajmo na pot po spominih," je izjavil Morvan.

Koncerte organizira skupina Freedom 250, ki trdi, da je neprofitna in nepolitična in se posveča praznovanju obletnice v ameriški prestolnici. Program koncertov, načrtovanih med 25. junijem in 10. julijem, je bil objavljen v sredo. Kmalu zatem se je več izvajalcev umaknilo.

Demokratski kritiki trdijo, da je Donald Trump ustanovil Freedom 250 za popoln nadzor nad domoljubnimi zborovanji v državi, s čimer naj bi zaobšel načrte kongresa in financiranje, ki je bilo že sproženo za bolj neodvisno proslavo 250. obletnice države.

Del proslavljanja osamosvojitve je že bila javna molitev 17. maja na travniku National Mall, ki jo je vodil predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson. Dogodek je služil kot kritika tistih, ki ne podpirajo Trumpa. Ameriški predsednik razburja tudi s tem, da za proslavo samostojnosti pred Belo hišo pripravlja dogodek borilnih veščin UFC, ki se bo odvil na Trumpov rojstni dan 14. junija.

Razlagalnik

Milli Vanilli je bil pop duet, ki sta ga v poznih 80. letih 20. stoletja sestavljala Fab Morvan in Rob Pilatus. Skupina je dosegla svetovni uspeh z uspešnicami, kot je 'Girl You Know It's True', vendar je leta 1990 izbruhnil eden največjih škandalov v zgodovini glasbe, ko se je razkrilo, da člana dueta na svojih posnetkih nista dejansko pela. Zaradi tega sta bila prisiljena vrniti nagrado grammy za najboljšega novega izvajalca, kar je sprožilo širšo razpravo o avtentičnosti v pop glasbi in uporabi studijskih tehnologij.

National Mall je znameniti odprti park v središču Washingtona, D.C., ki se razteza od Kapitola do Lincolnovega spomenika. Pogosto ga imenujejo 'ameriška sprednja trata', saj je prizorišče številnih pomembnih nacionalnih dogodkov, protestov, predsedniških inavguracij in kulturnih praznovanj. Obkrožen je s številnimi muzeji Smithsonian in spomeniki, ki simbolizirajo ameriško zgodovino in demokratične vrednote.

Skupina Commodores je bila ena najuspešnejših funk in soul zasedb 70. in 80. let, ustanovljena na univerzi Tuskegee. Skupina je znana po mešanici energične plesne glasbe in čustvenih balad. Eden njihovih najbolj prepoznavnih članov je bil Lionel Richie, ki je kasneje zgradil izjemno uspešno samostojno kariero. Njihova glasba je pustila neizbrisen pečat v ameriški popularni kulturi in ostaja stalnica na radijskih postajah po vsem svetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
zabava 250 let zda glasbeniki donald trump
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KOMENTARJI1

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Krog
29. 05. 2026 21.17
Očitno imajo tudi tam podoben problem kot pri nas, kjer se državne proslave vse bolj spreminjajo v prostor političnih in ideoloških obračunavanj, namesto da bi povezovale ljudi in krepile občutek skupnosti.
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