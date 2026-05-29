Napovedani umetniki odpovedujejo udeležbo na koncertih za 250. obletnico ZDA

Od izvirnega seznama za nastop na nizu koncertov, naslovljenem The Great American State Fair, so ostale le štiri skupine oziroma glasbeniki – Vanilla Ice , C+C Music Factory , Flo Rida in še živeči član dueta Milli Vanilli .

"Ponudili so mi priložnost, da nastopim na nepolitičnem dogodku, a se je to izkazalo za zavajajoče," je svojim oboževalcem v napovedi odpovedi na omrežju X sporočila country zvezdnica Martina McBride . Nastope so odpovedali – ali pa zavrnili govorice, da bi nameravali nastopiti – med drugim rap glasbenik Young MC , Morris Day in skupina The Time , ki je nekoč sodelovala s Princem , ter z grammyjem nagrajena soul skupina Commodores . "Skupina Commodores ne bo nastopila na dogodku. Podpiramo izboljšanje življenja vseh Američanov," je skupina objavila na Instagramu.

Vodja v 80. letih prejšnjega stoletja slavne skupine Poison je na Facebooku objavil, da se s težkim srcem umika zaradi politizacije in zaradi groženj, ki jih prejema. "Na žalost se je to, kar nam je bilo predstavljeno kot praznovanje naše države, spremenilo v nekaj veliko bolj razdvajajočega, kot je tisto, na kar sem pristal," je objavil Bret Michaels .

Pevec nekdanjega pop dueta Milli Vanilli Fabrice Fab Morvan pa je zatrdil, da bo nastopil. "Tu sem, da zabavam in združujem ljudi, ne pa da jih delim. Praznujmo življenje in glasbo ter se podajmo na pot po spominih," je izjavil Morvan.

Koncerte organizira skupina Freedom 250, ki trdi, da je neprofitna in nepolitična in se posveča praznovanju obletnice v ameriški prestolnici. Program koncertov, načrtovanih med 25. junijem in 10. julijem, je bil objavljen v sredo. Kmalu zatem se je več izvajalcev umaknilo.

Demokratski kritiki trdijo, da je Donald Trump ustanovil Freedom 250 za popoln nadzor nad domoljubnimi zborovanji v državi, s čimer naj bi zaobšel načrte kongresa in financiranje, ki je bilo že sproženo za bolj neodvisno proslavo 250. obletnice države.

Del proslavljanja osamosvojitve je že bila javna molitev 17. maja na travniku National Mall, ki jo je vodil predsednik predstavniškega doma kongresa Mike Johnson. Dogodek je služil kot kritika tistih, ki ne podpirajo Trumpa. Ameriški predsednik razburja tudi s tem, da za proslavo samostojnosti pred Belo hišo pripravlja dogodek borilnih veščin UFC, ki se bo odvil na Trumpov rojstni dan 14. junija.