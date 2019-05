Napovednik novih epizod Beverly Hills 90210 navdušil oboževalce

Po skoraj dveh desetletjih od zadnje epizode je igralska zasedba legendarne serije Beverly Hills 90210 ponovno združila moči: z novimi epizodami se namreč vračajo že letošnje poletje – predviden datum predvajanja prve epizode pa je 7. avgust. Če bi dejali, da so oboževalci že na trnih, ne bi veliko zgrešili. Potem, ko so pred dnevi na uradnem Instagram profilu bh90210 objavili fotografijo stare, a obenem nove zasedbe (brez pokojnega igralca Luka Perryja ), se je odštevanje tudi zares pričelo.

In da bi bilo pričakovanje še bolj nestrpno, so pred kratkim lansirali kratek napovednik, v katerem sicer ne vidimo in ne slišimo čisto nič drugega, kot posamezne prizore, v katerih so prikazani igralci in sprememba, ki jo je na vsakem izmed njih pustil zob časa.