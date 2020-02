Naprodaj Lamborghini, posvečen Kobeju Bryantu

Carbonara se je za ekstravagantni poseg na avtomobilu odločil po usodni helikopterski nesreči, v kateri sta življenji izgubila legendarni košarkar Kobe Bryantin njegova 13-letna hči Gianna. S to gesto je želel počastiti svojega idola in njegovo zapuščino. Lamborghini Huracan, letnik 2015, je bil v originalni izvedbi srebrne barve, sedaj pa sije v visokointenzivni vijolični. Lastnik ga je pred kratkim prepustil izkušenim rokam mojstrom v čikaškem studiu X-Treme Graphic, ki so ustvarili dih jemajoč končni izdelek.