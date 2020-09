Naprodaj nekdanje newyorško domovanje Johna Lennona

John Lennon je v New Yorku prebival v luksuznem stanovanju na vrhu ene od manhattanskih zgradb, njegov dom pa ob svetli in prijetni notranjosti ponuja tudi obilico zgodb, ki so nastale v času, ko je v kompleksu Southgate živel in ustvarjal. Skoraj 400 kvadratnih metrov veliko stanovanje se nahaja na naslovu 434 East 52nd Street, ponaša pa se s kar tremi nadstropji in teraso, ki je dostopna iz vseh soban glavne etaže. Tako lastniku omogoča panoramski pogled na mesto.