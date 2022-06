Naprodaj ranč Johnnyja Casha, notranjost šest desetletij nedotaknjena

Hiša, zgrajena v slogu ranča, v kateri je Johnny Cash s svojo družino živel kar šest let, je naprodaj. Nepremičnina, ki kar kipi od zanimivih detajlov, je bila zgrajena leta 1961 in se nahaja v kalifornijskem okrožju Ventura ter nudi popoln oddih stran od mestnega vrveža. V njej je prosti čas preživljal s prvo soprogo Vivian Liberto in njunimi tremi hčerami. Do hiše, ki leži med griči, vodi zasebna pot, bila pa je zgrajena po Cashovih specifičnih zahtevah.