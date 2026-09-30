Naprodaj razkošna vila, v kateri sta živela Harry in Meghan

Razkošno posestvo, ki ga je filmski mogotec Tyler Perry kupil pred več kot dvema desetletjema za malo manj kot 4 milijone evrov, se razprostira na približno 9 hektarjih in je del varovane soseske Beverly Ridge Estates. Glavna hiša v mediteranskem slogu meri več kot 2 tisoč kvadratnih metrov, ima 8 spalnic in 12 kopalnic. V njej so še knjižnica, zasebna kinodvorana, bar in veliki prostori za druženje, zunaj pa bazen, urejeni vrtovi, ločena hiša za goste in prostori za osebje.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Razkošno posestvo miljarderja Tylerja Perryja Profimedia

Razkošno posestvo miljarderja Tylerja Perryja Profimedia

Razkošno posestvo miljarderja Tylerja Perryja Profimedia

Razkošno posestvo miljarderja Tylerja Perryja Profimedia

Razkošno posestvo miljarderja Tylerja Perryja Profimedia









Zatočišče princa Harryja in Meghan Markle

Princ Harry in Meghan Markle sta na posestvu našla zatočišče, potem ko sta opustila vlogo aktivnih članov britanske kraljeve družine in se leta 2020 preselila v ZDA. Perry jima je takrat ponudil svojo vilo, kjer sta s sinom Archiejem lahko nekaj časa živela v zasebnosti. Poslovnež jima je zagotovil tudi varovanje in posestvo obdal z ograjo, ki je fotografom in radovednežem preprečevala neoviran dostop.

Tyler Perry in Meghan Markle s Harryjem FOTO: Profimedia

57-letni poslovnež je s slavnim parom stkal tesne prijateljske vezi in postal boter njuni hčerki Lilibet. Harry in Meghan pa še zdaleč nista edina eminentna gosta, ki ju je gostil na posestvu. Med najslavnejšimi obiskovalci sta bila tudi Oprah Winfrey in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.