Naprodaj razkošna vila, v kateri sta živela Harry in Meghan

Razkošno posestvo, ki ga je filmski mogotec Tyler Perry kupil pred več kot dvema desetletjema za malo manj kot 4 milijone evrov, se razprostira na približno 9 hektarjih in je del varovane soseske Beverly Ridge Estates. Glavna hiša v mediteranskem slogu meri več kot 2 tisoč kvadratnih metrov, ima 8 spalnic in 12 kopalnic. V njej so še knjižnica, zasebna kinodvorana, bar in veliki prostori za druženje, zunaj pa bazen, urejeni vrtovi, ločena hiša za goste in prostori za osebje.
Zatočišče princa Harryja in Meghan Markle
Princ Harry in Meghan Markle sta na posestvu našla zatočišče, potem ko sta opustila vlogo aktivnih članov britanske kraljeve družine in se leta 2020 preselila v ZDA. Perry jima je takrat ponudil svojo vilo, kjer sta s sinom Archiejem lahko nekaj časa živela v zasebnosti. Poslovnež jima je zagotovil tudi varovanje in posestvo obdal z ograjo, ki je fotografom in radovednežem preprečevala neoviran dostop.
57-letni poslovnež je s slavnim parom stkal tesne prijateljske vezi in postal boter njuni hčerki Lilibet. Harry in Meghan pa še zdaleč nista edina eminentna gosta, ki ju je gostil na posestvu. Med najslavnejšimi obiskovalci sta bila tudi Oprah Winfrey in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama.
Tyler Perry je vpliven ameriški igralec, režiser, scenarist in producent, ki je zaslovel predvsem s svojo izjemno uspešno franšizo o liku Madea, ekscentrični starejši gospe. Poleg filmske kariere je znan kot ustanovitelj lastnega filmskega studia, Tyler Perry Studios v Atlanti, ki je eden največjih produkcijskih kompleksov v ZDA. Njegov uspeh temelji na sposobnosti, da skozi svoje delo nagovarja široko občinstvo, pogosto z mešanico komedije in dramatičnih zgodb, ki raziskujejo družinske odnose in osebno rast.
Mediteranski slog gradnje, pogosto imenovan tudi španski kolonialni preporod, črpa navdih iz arhitekture držav ob Sredozemskem morju, kot so Španija, Italija in Grčija. Za ta slog so značilni elementi, kot so rdeče strešne opeke, bele ali pastelno obarvane štukature na zunanjih stenah, veliki oboki, notranja dvorišča in obsežne terase, ki omogočajo pretok med notranjimi in zunanjimi bivalnimi prostori. Ta slog je izjemno priljubljen v toplejših podnebjih, kot je Kalifornija, saj omogoča naravno hlajenje in ustvarja občutek razkošne sproščenosti.
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