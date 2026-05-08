Naravovarstvenik David Attenborough dopolnil 100 let

Sir David Attenborough je navdušen in popolnoma prevzet nad številnimi čestitkami, ki jih je prejel ob 100. rojstnem dnevu. V izjavi za javnost je naravovarstvenik dejal, da se vsem iskreno zahvaljuje, a je bilo voščil z dobrimi željami toliko, da na vsa preprosto ne more odgovoriti. Ob tej priložnosti so se mu poklonili tudi pri Googlu, kjer so ob vpisu naravovarstvenikovega imena v iskalnik današnji dan spremenili v čestitko, opremljeno s sličicami živali.

"Preprosto se ne morem zahvaliti vsakemu posebej, a iskrena hvala za vsa vaša sporočila," je sporočil 100-letnik, ki ga je princ Harry v eseju za revijo Time opisal kot institucionalni steber, ki je za narod tako bistven kot skodelica čaja, ob tem pa dodal, da ni le televizijski voditelj, temveč kar posvetni svetnik.

Čeprav si je Attenborough želel, da bi ta častitljivi jubilej praznoval umirjeno, pa ob tej priložnosti prirejajo več dogodkov, posvečenih njemu. V Royal Albert Hallu bodo posebni gosti zaigrali glasbo iz njegovih oddaj, v Prirodoslovnem muzeju v Londonu pa pripravljajo posebno petminutno brezplačno predstavo, istočasno pa bodo predstavili novo vrsto ose, ki so jo odkrili v Čilu in jo poimenovali po enem največjih zagovornikov narave, Davidu Attenboroughu. Po njem je sicer poimenovanih več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, med njimi kuščar, več pajkov, žuželk, rib, mesojeda rastlina in celo fosilni plazilci.

David Attenborough s hčerko Susan AP

Attenborough je znameniti britanski naravovarstvenik in eden vodilnih glasov, ki opozarjajo na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti, s svojimi dokumentarnimi filmi in serijami, kot so Planet Zemlja, Modri planet, Zeleni planet, je spremenil razumevanje naravnega sveta na globalni ravni.

David Attenborough s princema Harryjem in Williamom ter sedanjim kraljem Karlom III. FOTO: Profimedia

Nekdanja britanska kraljica Elizabeta II. mu je leta 1985 podelila viteški naziv, s še enim pa ga je leta 2022 počastil kralj Karel III. Attenborough, čigar izjemna ljubezen do narave sega v otroštvo, je bil leta 2022 nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Istega leta mu je Program Združenih narodov za okolje (UNEP) zaradi njegovih dolgoletnih prizadevanj za varstvo okolja v dokumentarnih filmih in knjigah podelil naziv "borec za Zemljo" (Champion of the Earth).