Tuja scena
Tuja scena

Naravovarstvenik David Attenborough dopolnil 100 let

London, 08. 05. 2026 10.17 pred 1 uro 2 min branja 17

Avtor:
K.Z.
David Attenborough

Naravovarstvenik in zoolog David Attenborough je dopolnil 100 let, ob tem jubileju pa čestitke kar dežujejo. Nad njimi je navdušen tudi slavljenec, ki je dejal, da so mu vse najboljše zaželeli tako predšolski otroci kot prebivalci domov za starejše, spomnili pa so se ga tudi številni posamezniki in družine, med katerimi so bili tudi zvezdniki.

Sir David Attenborough je navdušen in popolnoma prevzet nad številnimi čestitkami, ki jih je prejel ob 100. rojstnem dnevu. V izjavi za javnost je naravovarstvenik dejal, da se vsem iskreno zahvaljuje, a je bilo voščil z dobrimi željami toliko, da na vsa preprosto ne more odgovoriti. Ob tej priložnosti so se mu poklonili tudi pri Googlu, kjer so ob vpisu naravovarstvenikovega imena v iskalnik današnji dan spremenili v čestitko, opremljeno s sličicami živali.

David Attenborough
FOTO: Profimedia

"Preprosto se ne morem zahvaliti vsakemu posebej, a iskrena hvala za vsa vaša sporočila," je sporočil 100-letnik, ki ga je princ Harry v eseju za revijo Time opisal kot institucionalni steber, ki je za narod tako bistven kot skodelica čaja, ob tem pa dodal, da ni le televizijski voditelj, temveč kar posvetni svetnik.

Čeprav si je Attenborough želel, da bi ta častitljivi jubilej praznoval umirjeno, pa ob tej priložnosti prirejajo več dogodkov, posvečenih njemu. V Royal Albert Hallu bodo posebni gosti zaigrali glasbo iz njegovih oddaj, v Prirodoslovnem muzeju v Londonu pa pripravljajo posebno petminutno brezplačno predstavo, istočasno pa bodo predstavili novo vrsto ose, ki so jo odkrili v Čilu in jo poimenovali po enem največjih zagovornikov narave, Davidu Attenboroughu. Po njem je sicer poimenovanih več kot 50 živalskih in rastlinskih vrst, med njimi kuščar, več pajkov, žuželk, rib, mesojeda rastlina in celo fosilni plazilci.

Attenborough je znameniti britanski naravovarstvenik in eden vodilnih glasov, ki opozarjajo na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti, s svojimi dokumentarnimi filmi in serijami, kot so Planet Zemlja, Modri planet, Zeleni planet, je spremenil razumevanje naravnega sveta na globalni ravni.

David Attenborough s princema Harryjem in Williamom ter sedanjim kraljem Karlom III.
FOTO: Profimedia

Nekdanja britanska kraljica Elizabeta II. mu je leta 1985 podelila viteški naziv, s še enim pa ga je leta 2022 počastil kralj Karel III.

Attenborough, čigar izjemna ljubezen do narave sega v otroštvo, je bil leta 2022 nominiran za Nobelovo nagrado za mir. Istega leta mu je Program Združenih narodov za okolje (UNEP) zaradi njegovih dolgoletnih prizadevanj za varstvo okolja v dokumentarnih filmih in knjigah podelil naziv "borec za Zemljo" (Champion of the Earth).

Razlagalnik

Sir David Attenborough je svetovno priznan britanski naravoslovec, zoolog in televizijski voditelj, ki je s svojimi dokumentarnimi serijami, kot sta 'Life on Earth' in 'Planet Earth', približal naravni svet milijonom ljudi. Njegov prispevek k popularizaciji znanosti in ozaveščanju o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti je neprecenljiv, saj je skozi desetletja dela opozarjal na krhkost ekosistemov in nujnost boja proti podnebnim spremembam.

Royal Albert Hall je ena najprestižnejših koncertnih dvoran na svetu, ki se nahaja v Londonu. Odprla jo je kraljica Viktorija leta 1871 v spomin na svojega moža, princa Alberta. Dvorana je znana po svoji ikonični arhitekturi v obliki rotunde in gosti najrazličnejše dogodke, od klasičnih koncertov in oper do podelitev nagrad ter dobrodelnih prireditev, zaradi česar velja za osrednji prostor britanskega kulturnega in družabnega življenja.

Poimenovanje novih vrst po znanih osebah, kot je v primeru ose poimenovanje po Davidu Attenboroughu, je ustaljena znanstvena praksa, znana kot častno poimenovanje. S tem znanstveniki izražajo spoštovanje do posameznikov, ki so s svojim delom pomembno prispevali k razumevanju narave, raziskovanju ali varovanju okolja. To je tudi način, da se širšo javnost bolj pritegne k zanimanju za taksonomijo in odkrivanje še neznanih živih bitij na našem planetu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI17

aljoteam
08. 05. 2026 11.47
Ena izmed redkih novic iz ZDA/VB, ki je vredna članka, v poplavi novic iz teh dveh držav. Cestitke sir David Attenbourough in hvala.
Tadi 1973
08. 05. 2026 11.32
Ta GOSPOD mi je pa polepšal nebroj večerov, ko sem si v njegovih oddajah ogledoval čudeže narave iz celotnega sveta tako na Zemlji kot v morju. On je človek, zaradi katerega še danes živi veliko živali, ki bi brez njega že davno izumrle. Vse najboljše, GOSPOD Attenborough!
Protoc
08. 05. 2026 11.15
Dobr, legenda.. njegova mirnost in razlaga dokumentarca, te kar umiri..
asdfghjklč
08. 05. 2026 11.06
Vse najboljše! Zelo rad gledam njegove dokumentarce.
Wolfman
08. 05. 2026 11.05
Kdor ima laj proti Davidu, ni vreden da ga pes poščije.
yss
08. 05. 2026 10.56
Velik poklon velikemi človeku. Omogočil nam je vpogled v življenje rastlin in živali, ki ga nikoli prej ni bilo. Neumorno je raziskoval celine, Planet, življenje na Zemlji in kazal vso lepoto okoli nas. Kako škoda, da ni več takšnih ljudi na Planetu. Čestike za 100 in HVALA za vse čarobne posnetke in razlage.!!
strupzdravilo
08. 05. 2026 10.47
sir David legenda
devlon
08. 05. 2026 10.40
kot galapaška želva
brusilec
08. 05. 2026 10.38
legenda.. za naš planet, za mladino je naredil več kot večina politikov.. na žalost pa naftni lobij s sponzoriranimi lajnami in milijoni močno izpodbija njegovo delo. samo en planet imamo, funkcionalen. komot lahko lepoživimo in vseenoohranimoza naše zanamce... ni treba vsega ožeti, uničiti..
Potouceni kramoh
08. 05. 2026 10.38
Ne bomo rešili narave in okolja,bomo pa vse uničili je vodilo umazanega kapitala.
jedupančpil
08. 05. 2026 10.33
faca
