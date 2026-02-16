Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

'Naročil je burger in perutničke, plačal pa z vstopnicami za OI'

Livigno, 16. 02. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
snoop dogg

V življenju se je treba znajti, je vodilo ameriškega raperja Snoop Dogga in takšno prepričanje mu je še posebej prav prišlo v Italiji. Priljubljeni zvezdnik se trenutno kot častni trener in ambasador reprezentance ZDA mudi na olimpijskih igrah, med premori pa si vzame tudi čas za preizkušanje različnih lokalnih restavracij. A pri plačilu burgerja in perutničk se je nekoliko zapletlo.

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko je bila vaša bančna kartica na blagajni zavrnjena. Sila neprijetna zadeva že za navadne smrtnike, če si svetovno znan raper, pa zagotovo še toliko bolj, saj vsi vedo, da tvoj bančni račun ni prazen. In prav to se je zgodilo Snoop Doggu. Ob plačilu kosila v restavraciji s hitro prehrano je bilo njegovo kartično plačilo preprosto zavrnjeno.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

A zvezdnik se očitno ni pretirano vznemirjal, sploh zato, ker ga je lastnica restavracije prepoznala in mu dejala, da je v redu in da mu ni treba plačati. Priljubljeni raper se je vseeno odločil, da ne bo ostal dolžen in da bo prijazno gesto nagradil. "Presenetil nas je in nam v zahvalo poslal pet brezplačnih vstopnic za ogled finala smučanja prostega sloga," je za Reuters zaupala hčerka lastnice restavracije. Prav ona je bila tudi tista, ki je razkrila, da je 54-letnik pri njih obedoval in da je bilo njegovo plačilo s kartico iz neznanega razloga zavrnjeno. "Naročil je cheeseburger, piščančje perutničke, pomfri in medaljončke," je še zaupala navdušena Italijanka, ki se je vstopnic za ogled ene od tekem olimpijskih iger zelo razveselila.

Preberi še Vedno zabavni Snoop Dogg navdušuje v Milanu

Priljubljeni Američan se v Italiji trenutno mudi prav zaradi zimskih olimpijskih iger. Že nekaj časa je častni trener in ambasador reprezentance ZDA, zato jih spremlja tudi na najpomembnejših tekmovanjih. S svojo duhovitostjo in preprostostjo pa navdušuje tudi Italijane, saj se ležerno sprehaja po mestu, obiskuje številne dogodke in preizkuša lokalno kulinariko.

Razlagalnik

Snoop Dogg, rojen kot Calvin Cordozar Broadus mlajši, je ameriški reper, tekstopisec, igralec in medijska osebnost. S svojo glasbeno kariero je zaslovel v zgodnjih devetdesetih letih s svojim edinstvenim stilom rapanja in sodelovanjem z dr. Drejem. Postal je ena najbolj prepoznavnih figur v hip-hop kulturi, znan po svojem sproščenem pristopu, prepoznavnem glasu in pogostih sodelovanjih z drugimi umetniki. Poleg glasbe se je uveljavil tudi v igralstvu, televiziji in podjetništvu.

Olimpijske igre so največje mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaki dve leti, izmenično se izvajajo poletne in zimske olimpijske igre. Njihov cilj je združiti športnike z vsega sveta v duhu miru, prijateljstva in fair playa. Korenine segajo v starodavne grške igre, sodobne igre pa je leta 1896 oživel Pierre de Coubertin. Olimpijske igre so platforma za promocijo športa, kulture in mednarodnega sodelovanja.

Smučanje prostega sloga je veja alpskega smučanja, ki vključuje discipline, kot so akrobatski skoki, smučarski kros, balvani, snežni park in polet. Smučarji prostega sloga izvajajo zahtevne akrobacije, skoke in trike na posebej pripravljenih progah ali skakalnicah. Ta disciplina je znana po svoji spektakularnosti, ustvarjalnosti in zahteva od tekmovalcev izjemno tehnično znanje, moč in koordinacijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
snoop dogg plačilo kartica vstopnice olimpijske igre

Hollywoodski zvezdnik o družbenih omrežjih: Zame so preveč stresna

Brazilka in Belgijka tekmici le na ledu, v življenju pa sopotnici

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
Se vam zdi, da vas partner ne posluša? Poskusite to
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534