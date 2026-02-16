'Naročil je burger in perutničke, plačal pa z vstopnicami za OI'

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko je bila vaša bančna kartica na blagajni zavrnjena. Sila neprijetna zadeva že za navadne smrtnike, če si svetovno znan raper, pa zagotovo še toliko bolj, saj vsi vedo, da tvoj bančni račun ni prazen. In prav to se je zgodilo Snoop Doggu. Ob plačilu kosila v restavraciji s hitro prehrano je bilo njegovo kartično plačilo preprosto zavrnjeno.
A zvezdnik se očitno ni pretirano vznemirjal, sploh zato, ker ga je lastnica restavracije prepoznala in mu dejala, da je v redu in da mu ni treba plačati. Priljubljeni raper se je vseeno odločil, da ne bo ostal dolžen in da bo prijazno gesto nagradil. "Presenetil nas je in nam v zahvalo poslal pet brezplačnih vstopnic za ogled finala smučanja prostega sloga," je za Reuters zaupala hčerka lastnice restavracije. Prav ona je bila tudi tista, ki je razkrila, da je 54-letnik pri njih obedoval in da je bilo njegovo plačilo s kartico iz neznanega razloga zavrnjeno. "Naročil je cheeseburger, piščančje perutničke, pomfri in medaljončke," je še zaupala navdušena Italijanka, ki se je vstopnic za ogled ene od tekem olimpijskih iger zelo razveselila.
Priljubljeni Američan se v Italiji trenutno mudi prav zaradi zimskih olimpijskih iger. Že nekaj časa je častni trener in ambasador reprezentance ZDA, zato jih spremlja tudi na najpomembnejših tekmovanjih. S svojo duhovitostjo in preprostostjo pa navdušuje tudi Italijane, saj se ležerno sprehaja po mestu, obiskuje številne dogodke in preizkuša lokalno kulinariko.
Snoop Dogg, rojen kot Calvin Cordozar Broadus mlajši, je ameriški reper, tekstopisec, igralec in medijska osebnost. S svojo glasbeno kariero je zaslovel v zgodnjih devetdesetih letih s svojim edinstvenim stilom rapanja in sodelovanjem z dr. Drejem. Postal je ena najbolj prepoznavnih figur v hip-hop kulturi, znan po svojem sproščenem pristopu, prepoznavnem glasu in pogostih sodelovanjih z drugimi umetniki. Poleg glasbe se je uveljavil tudi v igralstvu, televiziji in podjetništvu.
Olimpijske igre so največje mednarodno športno tekmovanje, ki poteka vsaki dve leti, izmenično se izvajajo poletne in zimske olimpijske igre. Njihov cilj je združiti športnike z vsega sveta v duhu miru, prijateljstva in fair playa. Korenine segajo v starodavne grške igre, sodobne igre pa je leta 1896 oživel Pierre de Coubertin. Olimpijske igre so platforma za promocijo športa, kulture in mednarodnega sodelovanja.
Smučanje prostega sloga je veja alpskega smučanja, ki vključuje discipline, kot so akrobatski skoki, smučarski kros, balvani, snežni park in polet. Smučarji prostega sloga izvajajo zahtevne akrobacije, skoke in trike na posebej pripravljenih progah ali skakalnicah. Ta disciplina je znana po svoji spektakularnosti, ustvarjalnosti in zahteva od tekmovalcev izjemno tehnično znanje, moč in koordinacijo.
