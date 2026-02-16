'Naročil je burger in perutničke, plačal pa z vstopnicami za OI'

Zagotovo ste se že znašli v situaciji, ko je bila vaša bančna kartica na blagajni zavrnjena. Sila neprijetna zadeva že za navadne smrtnike, če si svetovno znan raper, pa zagotovo še toliko bolj, saj vsi vedo, da tvoj bančni račun ni prazen. In prav to se je zgodilo Snoop Doggu . Ob plačilu kosila v restavraciji s hitro prehrano je bilo njegovo kartično plačilo preprosto zavrnjeno.

A zvezdnik se očitno ni pretirano vznemirjal, sploh zato, ker ga je lastnica restavracije prepoznala in mu dejala, da je v redu in da mu ni treba plačati. Priljubljeni raper se je vseeno odločil, da ne bo ostal dolžen in da bo prijazno gesto nagradil. "Presenetil nas je in nam v zahvalo poslal pet brezplačnih vstopnic za ogled finala smučanja prostega sloga," je za Reuters zaupala hčerka lastnice restavracije. Prav ona je bila tudi tista, ki je razkrila, da je 54-letnik pri njih obedoval in da je bilo njegovo plačilo s kartico iz neznanega razloga zavrnjeno. "Naročil je cheeseburger, piščančje perutničke, pomfri in medaljončke," je še zaupala navdušena Italijanka, ki se je vstopnic za ogled ene od tekem olimpijskih iger zelo razveselila.