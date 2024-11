Narodna galerija v Londonu zaradi napadov aktivistov sprejela nov ukrep

V Narodni galeriji v Londonu so po več napadih podnebnih aktivistov na umetniška dela sprejeli odločitev, da prepovejo vnos tekočin. Obiskovalce galerije so pozvali, naj v ustanovo prinesejo le minimalno število predmetov, brez velikih torb, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

OGLAS

"Na žalost smo prišli do točke, ko smo bili prisiljeni ukrepati, da zaščitimo naše obiskovalce, osebje in zbirko," so ob odločitvi zapisali v galeriji. Od konca minulega tedna je tako ob vstopu v galerijo dovoljen le vnos otroške formule, iztisnjenega mleka in zdravil na recept.

Narodna galerija v Londonu FOTO: Profimedia icon-expand

Narodna galerija je bila v zadnjem obdobju tarča petih ločenih napadov na njihove umetnine. Med temi so bile slike Sončnice Vincenta van Gogha, Seneni voz Johna Constabla in Venera pred ogledalom Diega Velazqueza. "Takšni napadi so povzročili fizično škodo na umetninah ter stisko obiskovalcev in osebja. Obenem so zmotili naše poslanstvo, da zagotovimo, da je umetnost na voljo vsem in povsod, da lahko v njej uživajo," so zapisali v galeriji. Kot so dodali, sta se dva od teh napadov zgodila v zadnjih nekaj tednih, zato so sprejeli "težko in nesrečno odločitev", da v bližnji prihodnosti spremenijo način delovanja.