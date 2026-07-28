'Naša družina trpi. Živimo v nočni mori, ki se ne konča'

Priljubljena ameriška voditeljica Savannah Guthrie je ugrabitelje svoje mame Nancy Guthrie zopet prosila za usmiljenje. V posnetku, objavljenem na Instagramu, je dejala: "Resnično verjamem, da ni nikoli prepozno, da storimo pravo stvar. Pomagajte nam končati to situacijo. Za vse nas, ne glede na to, kje smo bili in kaj smo storili, verjamem, da vedno obstaja pot domov. Prosim, sprejmite pravo odločitev."

S solzami v očeh je dejala, da njena družina že nekaj mesecev živi v nočni mori in agoniji, ki ji ni videti konca. "Nikoli je ne bomo nehali iskati. Vedno bomo čutili luknjo v naših srcih. Svet je lahko krut in neusmiljen kraj in vem, da ste se trudili narediti pravo stvar, zato vas prosim in rotim, da zdaj to storite." Dodala je: "Pomagajte nam jo najti. Povejte nam, kje jo lahko iščemo."