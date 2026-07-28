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Tuja scena

'Naša družina trpi. Živimo v nočni mori, ki se ne konča'

New York, 28. 07. 2026 10.39 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Savannah Guthrie

Voditeljica Savannah Guthrie je v sveže objavljenem videoposnetku ugrabitelje svoje mame Nancy, ki je pogrešana od meseca februarja, prosila, naj končajo to "nočno moro". S solzami v očeh je dejala: "Naša družina trpi. Minili so meseci, odkar so nam jo vzeli. Živimo v nočni mori, ki se ne konča." Poudarila je, da nikoli ni prepozno in da svoje mame nikoli ne bo prenehala iskati. "Rotim vas, da naredite pravo stvar. Pripeljite jo domov."

Priljubljena ameriška voditeljica Savannah Guthrie je ugrabitelje svoje mame Nancy Guthrie zopet prosila za usmiljenje. V posnetku, objavljenem na Instagramu, je dejala: "Resnično verjamem, da ni nikoli prepozno, da storimo pravo stvar. Pomagajte nam končati to situacijo. Za vse nas, ne glede na to, kje smo bili in kaj smo storili, verjamem, da vedno obstaja pot domov. Prosim, sprejmite pravo odločitev."

S solzami v očeh je dejala, da njena družina že nekaj mesecev živi v nočni mori in agoniji, ki ji ni videti konca. "Nikoli je ne bomo nehali iskati. Vedno bomo čutili luknjo v naših srcih. Svet je lahko krut in neusmiljen kraj in vem, da ste se trudili narediti pravo stvar, zato vas prosim in rotim, da zdaj to storite." Dodala je: "Pomagajte nam jo najti. Povejte nam, kje jo lahko iščemo."

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Spomnimo, 84-letno Nancy so kot pogrešano prijavili 1. februarja. Kmalu zatem je FBI objavil posnetek varnostne kamere, na katerem je bilo v noči izginotja pred vrati doma upokojenke moč videti oboroženo in zamaskirano osebo. V mesecih izginotja se je pojavilo več zahtev za odkupnino, ki pa so se izkazale za lažne.

Po treh mesecih intenzivne iskalne akcije se je meseca aprila voditeljica vrnila na delovno mesto v oddajo Today, kjer pa je v solzah večkrat spregovorila o težki situaciji, s katero se sooča njena družina.

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