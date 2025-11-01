Nasa odgovarja Kim Kardashian: Da, bili smo na Luni, in to šestkrat

V. d. direktorja Nase je zavrnil trditev Kim Kardashian, ki je pred televizijskimi kamerami dejala, da posadka Apollo 11 leta 1969 ni pristala na Luni. "Da, bili smo na Luni, in to šestkrat," je na družbenem omrežju X zapisal Sean Duffy.

Podjetnica in vplivnica Kim Kardashian je pred dnevi razburila del javnosti z izjavo. V njihovi družinski resničnostni oddaji The Kardashians je namreč trdila, da astronavti vesoljske odprave Apollo 11 leta 1969 niso pristali na Luni.

Pri Nasi so zavrnili trditve Kim Kardashian. FOTO: AP

Njene viralne besede so zasledili tudi v ameriški vesoljski agenciji Nasa, ki je stala za omenjeno odpravo. "Da, bili smo na Luni, in to šestkrat," je na družbenih omrežjih zapisal vršilec dolžnosti direktorja Nase Sean Duffy. Po njenih besedah astronavti niso pristali na Luni, temveč so zgolj poleteli v vesolje, posnetki pa da so bili ustvarjeni v studiu. Ta teorija je bila sicer že večkrat ovržena.