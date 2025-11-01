Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Nasa odgovarja Kim Kardashian: Da, bili smo na Luni, in to šestkrat

Los Angeles, 01. 11. 2025 14.22 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

V. d. direktorja Nase je zavrnil trditev Kim Kardashian, ki je pred televizijskimi kamerami dejala, da posadka Apollo 11 leta 1969 ni pristala na Luni. "Da, bili smo na Luni, in to šestkrat," je na družbenem omrežju X zapisal Sean Duffy.

Podjetnica in vplivnica Kim Kardashian je pred dnevi razburila del javnosti z izjavo. V njihovi družinski resničnostni oddaji The Kardashians je namreč trdila, da astronavti vesoljske odprave Apollo 11 leta 1969 niso pristali na Luni.

Pri Nasi so zavrnili trditve Kim Kardashian.
Pri Nasi so zavrnili trditve Kim Kardashian. FOTO: AP

Njene viralne besede so zasledili tudi v ameriški vesoljski agenciji Nasa, ki je stala za omenjeno odpravo. "Da, bili smo na Luni, in to šestkrat," je na družbenih omrežjih zapisal vršilec dolžnosti direktorja Nase Sean Duffy.

Po njenih besedah astronavti niso pristali na Luni, temveč so zgolj poleteli v vesolje, posnetki pa da so bili ustvarjeni v studiu. Ta teorija je bila sicer že večkrat ovržena.

Preberi še Kim Kardashian meni, da leta 1969 niso pristali na Luni: Sami se prepričajte

"Videla sem kar nekaj videov Buzza Aldrina (astronavta, op. a.), ko je razlagal, kaj se je dogajalo. Danes pogosto govori o tem. Zakaj bi Buzz Aldrin govoril, da se to ni zgodilo?" je bila skeptična zvezdnica. Nemudoma se je zavedala, da bo zaradi izrečenih besed tarča kritik, zato je še dodala: "Pojdite na TikTok. Sami se prepričajte."

Duffy je zvezdnico ob tem označil v objavi, zavrnil njene navedbe in objavo izkoristil za promocijo aktualnega programa za raziskovanje Lune. "Zmagali smo v zadnji vesoljski tekmi in zmagali bomo tudi v tej," je dodal. Ob tem jo je povabil, da si v Kennedyjevem vesoljskem centru v živo ogleda izstrelitev omenjene misije na Luno.

kim kardashian nasa vesolje luna
Naslednji članek

Razkrit nov pogovor med Andrewom in Epsteinom, vse več pozivov k pojasnilom

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SEJBOBOL
01. 11. 2025 15.05
+1
Kako zanimivo da lahk 1x človek ki ne zna druzga kot NE DELAT lahko izjavja kar hoče ....
ODGOVORI
1 0
borjac
01. 11. 2025 14.54
+3
"Nasa odgovarja Kim Kardashian: Da, bili smo na Luni, in to šestkrat" , res ne vem če imajo sploh komu odgovarjati , tale Kim misli da je Kitajska na Floridi , Rusija pa na Aljaski , .......
ODGOVORI
3 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330