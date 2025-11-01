Nasa odgovarja Kim Kardashian: Da, bili smo na Luni, in to šestkrat

Podjetnica in vplivnica Kim Kardashian je pred dnevi razburila del javnosti z izjavo. V njihovi družinski resničnostni oddaji The Kardashians je namreč trdila, da astronavti vesoljske odprave Apollo 11 leta 1969 niso pristali na Luni.
Njene viralne besede so zasledili tudi v ameriški vesoljski agenciji Nasa, ki je stala za omenjeno odpravo. "Da, bili smo na Luni, in to šestkrat," je na družbenih omrežjih zapisal vršilec dolžnosti direktorja Nase Sean Duffy.
Po njenih besedah astronavti niso pristali na Luni, temveč so zgolj poleteli v vesolje, posnetki pa da so bili ustvarjeni v studiu. Ta teorija je bila sicer že večkrat ovržena.
"Videla sem kar nekaj videov Buzza Aldrina (astronavta, op. a.), ko je razlagal, kaj se je dogajalo. Danes pogosto govori o tem. Zakaj bi Buzz Aldrin govoril, da se to ni zgodilo?" je bila skeptična zvezdnica. Nemudoma se je zavedala, da bo zaradi izrečenih besed tarča kritik, zato je še dodala: "Pojdite na TikTok. Sami se prepričajte."
Duffy je zvezdnico ob tem označil v objavi, zavrnil njene navedbe in objavo izkoristil za promocijo aktualnega programa za raziskovanje Lune. "Zmagali smo v zadnji vesoljski tekmi in zmagali bomo tudi v tej," je dodal. Ob tem jo je povabil, da si v Kennedyjevem vesoljskem centru v živo ogleda izstrelitev omenjene misije na Luno.
