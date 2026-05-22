Nasilje v hotelski sobi: znani stilist naj bi napadel manekenko

V svetu zabave, kjer bleščice običajno prekrivajo temne plati, je tokrat odjeknila novica, ki pretresa temelje varnosti na elitnih dogodkih. Na slovitem filmskem festivalu v Cannesu se je namreč zgodil napad. Nekdanja miss Venezuele Andrea del Val je postala žrtev brutalnega nasilja v hotelski sobi.

Nekdanja miss Venezuele Andrea del Val je bila v Cannesu napadena. FOTO: Profimedia

Manekenka trdi, da jo je ravno v času, ko bi se morala pripravljati na prestižne filmske premiere, fizično napadel njen stilist Giovanni Laguna. Pri tem naj bi uporabil škarje, incident pa se je zgodil za zaprtimi vrati razkošne nastanitve, kar meče senco na sicer glamurozno dogajanje v francoskem obmorskem letovišču. Zvezdnica je po napadu celo objavila video na družbenih omrežjih, na katerem so na njenem obrazu vidne sledi krvi.

Po dogodku so gosti hotela nemudoma poklicali organe pregona, saj so iz sobe manekenke prihajali neobičajni kriki in hrup udarcev. Policisti so domnevnega napadalca že aretirali na mestu incidenta, kjer je mirno sedel v sobi sredi kaosa, ki naj bi ga povzročil. Čeprav so obtožbe o uporabi nevarnega orodja, v tem primeru škarij, izredno resne, je bil stilist po zaslišanju hitro izpuščen na prostost. Preiskava sicer še vedno poteka, nadaljnje odločitve organov pa bodo močno odvisne od forenzičnih dokazov in pričevanj drugih gostov hotela, ki so dogajanju prisluškovali.

