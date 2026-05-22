Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Nasilje v hotelski sobi: znani stilist naj bi napadel manekenko

Cannes, 22. 05. 2026 17.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
miss venezuela

Filmski festival, ki te dni poteka v francoskem Cannesu, je tokrat pritegnil pozornost z nekoliko temnejšo zgodbo. Po poročanju tujih medijev se je v eni od hotelskih sob zgodil nasilni incident. Znani stilist Giovanni Laguna naj bi namreč napadel manekenko Andreo del Val. Domnevnega napadalca, ki vse obtožbe odločno zanika, so oblasti že aretirale.

V svetu zabave, kjer bleščice običajno prekrivajo temne plati, je tokrat odjeknila novica, ki pretresa temelje varnosti na elitnih dogodkih. Na slovitem filmskem festivalu v Cannesu se je namreč zgodil napad. Nekdanja miss Venezuele Andrea del Val je postala žrtev brutalnega nasilja v hotelski sobi.

Nekdanja miss Venezuele Andrea del Val je bila v Cannesu napadena.
Nekdanja miss Venezuele Andrea del Val je bila v Cannesu napadena.
FOTO: Profimedia

Manekenka trdi, da jo je ravno v času, ko bi se morala pripravljati na prestižne filmske premiere, fizično napadel njen stilist Giovanni Laguna. Pri tem naj bi uporabil škarje, incident pa se je zgodil za zaprtimi vrati razkošne nastanitve, kar meče senco na sicer glamurozno dogajanje v francoskem obmorskem letovišču. Zvezdnica je po napadu celo objavila video na družbenih omrežjih, na katerem so na njenem obrazu vidne sledi krvi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po dogodku so gosti hotela nemudoma poklicali organe pregona, saj so iz sobe manekenke prihajali neobičajni kriki in hrup udarcev. Policisti so domnevnega napadalca že aretirali na mestu incidenta, kjer je mirno sedel v sobi sredi kaosa, ki naj bi ga povzročil. Čeprav so obtožbe o uporabi nevarnega orodja, v tem primeru škarij, izredno resne, je bil stilist po zaslišanju hitro izpuščen na prostost. Preiskava sicer še vedno poteka, nadaljnje odločitve organov pa bodo močno odvisne od forenzičnih dokazov in pričevanj drugih gostov hotela, ki so dogajanju prisluškovali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Znani stilist se sicer brani vseh obtožb in trdi, da žrtve ni fizično napadel. V svojem pojasnilu na spletu je zapisal, da so se poškodbe zgodile slučajno, ko se je manekenka v sobi spotaknila ob stativ (tripod). Ker Laguna velja za vplivno osebo v latinskoameriškem modnem svetu, saj sodeluje z imeni, kot je lanska Miss Universe Fatima Bosch, ima ta incident tudi velike posledice za njegov poslovni ugled. Njegovo nadaljnje sodelovanje pri projektu Miss Universe je trenutno pod velikim vprašajem.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Andrea del Val Giovanni Laguna Cannes filmski festival napad miss Venezuele stilist

Solze, vpitje in preplah: obiskovalec ogrozil koncert Rickyja Martina

24ur.com Pijan potnik na letu iz Zagreba v Pariz nadlegoval stevardeso in potnice
Moskisvet.com Nogometni zvezdnik žrtev zamenjave: Pridržan po filmski akciji policistov
24ur.com Napadalec z nožem ranil več otrok, za napad ni bilo terorističnega motiva
24ur.com Po napadu z nožem na ulicah Dublina izbruhnili nemiri
24ur.com Italijanski neofašisti v Torinu napadli in poškodovali novinarja
24ur.com Zapeljal v množico, ranil vsaj 30 ljudi, nato ga je nekdo ustrelil
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Jo prepoznate? Ta dojenčica je danes ena največjih glasbenih legend
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
To je razlog, da je zvezdnica danes boljša mama
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Zato nekateri starši otrokom ne prepovedujejo kletvic
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
Njuna sinova sta zaključila študij na isti prestižni univerzi
zadovoljna
Portal
Pia Filipčič: 'Kdo sem jaz, da bi sodila? Vsak pokaže sebe'
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Očarala v rožnati obleki, ki si jo želi vsaka
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
Pri 47 letih je videti bolje kot kdajkoli prej
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
V teh treh primerih se je smiselno vrniti k bivšemu
vizita
Portal
Zakaj se redimo kljub trudu in kaj lahko naredimo
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ta 4-tedenska sprememba prehrane bi lahko upočasnila staranje
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Ko se tetovaža spremeni v nočno moro in sepso
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
Zakaj se zbudimo slabe volje? Vloga sanj pri našem počutju
cekin
Portal
Cenovni kaos na hrvaški obali: Kako se izogniti dragim pastem
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Fiksna ali variabilna obrestna mera? Pri 250.000 evrih kredita je lahko razlika več deset tisočakov
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
Katere evropske države obišče največ turistov? Med top 10 tudi Hrvaška
moskisvet
Portal
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Svet avtomobilizma v žalovanju: Umrl je legendarni dirkač
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Drama: mož zvezdnice izginil brez sledu
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
Teh prehranskih dopolnil ne smete jemati skupaj
dominvrt
Portal
Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Rastlina z vonjem po limoni, ki jo mnogi imajo za lepšo od sivke
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Večina ljudi kuhinjske krpe in brisače pere narobe: preverite pravilno metodo
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
Kaj storiti, če se v hiši pojavi sršen?
okusno
Portal
Kultno pecivo, ki nas popelje v čase otroštva
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Vrhunska pogostitev za goste, ki vas ne bo drago stala
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Odličen zajtrk, ki vas bo napolnil z energijo
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Oklepnik
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725