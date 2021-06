Naslednica modne hiše Fendi stopila v zakon

Par je stopil v zakon na elegantni ceremoniji na španskem otoku Ibiza. Paola Fendi in Aram Ahmed sta si zaobljube izmenjala v katedrali iz 13. stoletja v starem mestnem jedru. Pripadnica družbene smetane, ki je zaposlena pri britanski dražbeni hiši Christie's, kjer je zadolžena za povojno in sodobno umetnost, je na velik dan izbrala obleko modne znamke Valentino.

Sprejem se je odvijal v luksuznem hotelu Atzaró Agroturismo, kjer so z večerjo pogostili kar 250 povabljenih. Zabavali so jih DJ in violinisti, gostje pa so se zadrževali ob prostornem bazenu.

''Tako zabavna, elegantna in obenem diskretna, pa vendar spektakularna poroka,'' je dogodek opisal eden od povabljencev. Na poroki so bili tudi drugi predstavniki modnega imperija, ki je bil osnovan leta 1925 v Rimu. Med povabljenci so bili tudi nevestina mama Fe, babica Paola, nekateri premožnejši Newyorčani in pristaši mladega mednarodnega jet-seta.