Naslednji korak: Ines de Ramon naj bi se preselila k Bradu Pittu

Številni neimenovani viri so reviji People zaupali, da naj bi se Ines de Ramon preselila k izbrancu Bradu Pittu . "To se je zgodilo precej nedavno. Njuna zveza je močna, ona pa je srečnejša kot kadar koli prej," je povedal eden izmed virov in dodal, da oblikovalka nakita ni prodala lastnega stanovanja.

Mediji so hollywoodskega zvezdnika in oblikovalko nakita prvič povezali leta 2022, ko sta bila skupaj fotografirana na koncertu. Kasneje sta skupaj praznovala igralčev rojstni dan, Ines pa naj bi se udeležila tudi Bradove premiere filma Babilon . Vstop v leto 2023 sta zaljubljenca nato preživela v mehiškem Cabu, kjer sta bila med uživanjem ob bazenu ujeta v fotografske objektive.

Da sta zares zaljubljena, njuna zveza pa vedno bolj resna, pa so potrdile decembrske fotografije, ki so nastale med praznovanjem igralčevega 60. rojstnega dneva. Pitt je v novo desetletje vstopil v družbi izbranke in bližnjih prijateljev v italijanski restavraciji v Los Angelesu. Bradova boljša polovica in njegovi prijatelji so zvezdnika zasuli z darili, med drugim je prejel cvetje, balone in uokvirjeno fotografijo, na kateri z Ines pozirata z zabavnima mimikama.

Kljub fotografijam, ki potrjujejo njuno zvezo, ne Ines ne Brad o njunem odnosu nikoli nista javno spregovorila. Leto 2024 bo sicer za Pitta pestro. Poleg nadaljevanja snemanja filma o Formuli 1 ga čaka tudi ponovno sodelovanje s prijateljem in stanovskim kolegom Georgeem Clooneyjem.